İlit köyünün mahalle olabilmesi için referandum yapılacak

Giresun'un Güce ilçesine bağlı İlit köyünün mahalle olabilmesi için 23 Ocak Pazar günü referandum yapılacak.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Giresun'un Güce ilçesine bağlı İlit köyünün mahalle olabilmesi için 23 Ocak Pazar günü referandum yapılacak.

İlçe merkezine 6 kilometre mesafedeki 600 nüfuslu İlit Köyü sakinleri, belediye hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmek ve mahalle olabilmek için halk oylamasına katılacak.

Güce Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 19 Ocak 2022 tarihli yazısıyla İlit köyünde pazar günü yapılacak halk oylamasının saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona ereceği ifade edildi.???????