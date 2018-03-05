"İlişkiye Girip 7 Bin TL Kazanacaksınız" Diye Erkekleri Kandıran Jigolo Çetesi Çökertildi
İstanbul'da "İlişki başına 7 bin lira para kazanacaksınız" diyerek binlerce kişiyi internet üzerinden sanal jigolo sitesine abone yapan, 5'i kadın 7 kişilik çete çökertildi.
Erkekleri, 'jigolo' olacaksınız vaadiyle kandıran çete çökertildi.
Sivas'ta yaşayan O. K., sanal jigola sitesine üye olma vaadiyle 1350 TL dolandırıldığını belirterek polise şikayette bulundu. Polis, O.K.'nın parayı İstanbul Şirinevler'deki bir banka şubesindeki hesaba yatırdığını tespit etti. Harekete geçen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parayı Burcu Hilal K.'nın çektiğini belirledi.
100 BİN LİRALIK VURGUN
Araştırmada, Murat Ç. ve Eren Uğur G.'nin yönettiği jigola sitesi ile ilişki başına 7 bin TL vaadiyle erkeklerin siteye abone edildiği ve aylık en az 100 bin TL'lik vurgun yapıldığı tespit edildi.
Çetenin, kadınlarla ilişki kurup para kazanma hayali kuran erkeklerden önce abonelik için 900 ila 2 bin TL, müşteriyle buluşmak için bilet parası ve komisyon adı altında da 3-5 bin TL arasında para aldığı belirlendi.
MÜŞTERİ GİBİ ARADILAR
Çete üyesi kadınların siteye üye olan erkekleri müşteri gibi aradığı ve buluşma vaadinde bulundukları da tespit edildi. Farklı kentlerden 20'yi aşkın erkek mağdur şikayetçi olurken, hesap hareketlerinden dolandırıldıkları ortaya çıkan yüzlerce kişi ise şikayetçi olmak istemediklerini söyledi.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sitenin adresine de baskın düzenledi. Site yöneticisi Murat Ç. ve Eren Uğur G., hesaptaki paraları çeken Burcu Hilal K. ile site çalışanları Yasemin O., Kader A., Bahar B., Merve M., Sevda B., Çiğdem Ç., Dilan Ç. ve İrem Y. gözaltına alındı. Site yöneticileri Murat Ç. ve Eren Uğur G. tutuklandı.
(Kaynak: Habertürk)
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Evet nüfusunun büyük bir çoğunluğu müslüman ama kültür müslümanı bir ülke için son derece sıradan bir haber, peki kültür müslümanı kimdir kısaca, Cumaları ve Kandillerde sektirmez mesaj atar, zina eder cünüp gezmez, 11 ay içer 1 ay ağzına sürmez, cumaya gider farz namazlarını kılmaz, kul hakkı yer zekat verir...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne kadar sinek o kadar inekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YAHU BİRAZ AKLINI KULLANSAN ZATEN BU TUZAĞA DÜŞMEYECEKSİN , BİR KADIN İLİŞKİYE GİRMEK İSTESE ZATEN BİRİLERİNİ BULABİLİR , BUNUN İÇİN NEDEN PARA VERSİN Kİ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kazanacağınız para az olsun helal olsun haram para insanın boğazından geçmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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haaaa hale bakCevap Yaz Yayından Kaldır