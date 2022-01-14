Ilıpınar Köy Evi, Ilıpınar halkının sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak

İZMİR (Bültenler) - Ilıpınar Köy Evi'nin 14 Ocak Cuma günü yapılan açılışına, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da katıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ''Ilıpınar köyümüzde kadınların ve çocukların daha fazla bir araya gelebileceği, aynı zamanda eğitim ve kurslara katılabileceği Ilıpınar Köy Evimizin açılış kurdelesini CHP İzmir Milletvekilimiz Sayın Özcan Purçu ve Ilıpınar'daki kadınlarla birlikte kestik.Güzel amaçlar için bir araya gelen ve emek veren herkese teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.''dedi.

Ilıpınar halkının sevinçle karşıladığı açılışa; CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve eşi Gülseren Purçu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve eşi Seçil Gürbüz, Belediye Meclis Üyeleri Kenan Düzgün ve Tuncay Şentürk, Ilıpınar Mahallesi Muhtarı Selçuk Tabaklı, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Saniye Bora Fıçı, CHP İzmir İl Başkanlığı Kadın Kolları Yöneticileri, CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Suna Saraçoğlu, İYİ Parti Foça İlçe Başkan Vekili Bilgin Şahin ve ilçe yöneticileri, Türk Kadınlar Birliği Foça Şube Başkanı Nur Gündüz, Foça Kent Konseyi Genel Sekreteri Göksel Acar, Kadın Meclisi Başkanı Canan Limnili, Engelli Meclisi Başkanı Nihal Gezgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça Yerel Hizmetler Şube Müdürü Baran Gezmiş Yıldırım, muhtarlar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Foçalılar katıldı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet