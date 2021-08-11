İlimize 24 Yeni Okul Kazandırılıyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime bu dönemde 120 Milyon TL kaynak ayrıldığını, 7?'si anaokulu olmak üzere 2?4 yeni okulun ihale işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime bu dönemde 120 Milyon TL kaynak ayrıldığını, 7?'si anaokulu olmak üzere 2?4 yeni okulun ihale işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

Milli Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında İl Özel İdaresi Encümen Salonu'nda ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

İlimize 7 Yeni Anaokulu Kazandırılıyor

İlimizdeki eğitim yatırımlarını değerlendiren Sivas Valisi Ayhan, "Ali Baba, Şeyh Şamil, Eğri Köprü, Mimar Sinan, Tuzlugöl, Emek mahallesi ve Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine yeni anaokulları yapılacak. 6 derslikli planlanan okulların 2022 yılında eğitime başlamasını hedefliyoruz. Sivas İl Özel İdaresi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün proje koordinatörlüğünü yürüttüğü okulların ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Fiziki Ömrünü Tamamlamış Okullar Yenilenecek

İlimizde fiziki ömrünü tamamlamış okulların yenileme çalışmalarının sürdüğünü de anımsatan Vali Salih Ayhan, "İl merkezinde pek çok okulumuz fiziki ömrünü tamamladığı için daha fazla derslik, sosyal donatı ve sportif imkanlarla yenilendi. Şimdi de ilçelerimizde ve köylerimizdeki okullarımızı da yeniliyoruz. Çağın gerektirdiği şekilde çocuklarımızın eğitim alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 17 okulumuzu yenilemeyi planlıyoruz. Bunlar; Yakupoğlan İlkokulu/Ortaokulu, Yıldız İlkokulu/Ortaokulu, Divriği Atatürk Ortaokulu, Divriği YİBO, Gümüşdere İlkokulu/Ortaokulu, Kurtlapa İlkokulu/Ortaokulu, Zengi İlkokulu, Alahacı İlkokulu/Ortaokulu, Olukman İlkokulu/Ortaokulu, Gaziköy İlkokulu/Ortaokulu, Yusufoğlan İlkokulu/Ortaokulu, Divriği Mustafa Necati İlkokulu, Divriği Naci Demirağ Anadolu Lisesi, hayırsever desteği ile yapılan Kongre İlkokulu, Hafik Cumhuriyet İlkokulu, Güneykaya İlkokulu, Şarkışla İlkokulu" dedi.

Sivas'ın eğitim altyapısının günden güne çok daha güçlü hale geldiğini ifade eden Vali Salih Ayhan, normalleşme süreci sonrası artık öğretmenlerinin desteği ile öğrencilerden akademik başarı çıtasını daha da yükseltmelerini beklediğini dile getirdi. Çağın gerektirdiği şekilde yeni binaların inşa edildiğini hatırlatan Vali Ayhan, akademik başarının yanında sanatta, sporda ve diğer alanlarda da başarı beklediklerini, çünkü okulların altyapısının buna uygun olduğunu dile getirdi.

Yeni planlanan okulları 2022 yılında hizmete açmayı planladıklarını da belirten Vali Ayhan, projelere destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığımıza, milletvekillerimize, emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre