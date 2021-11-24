İlimizde Öğretmenler Günü Kutlandı

İlimizde Öğretmenler Günü KutlandıÖğretmenler Günü nedeniyle İlimizde bir kutlama programı gerçekleştirildi. Kutlama programı öncesinde 100. Yıl Kültür Merkezi Sergi Salonunda "Öğretmen Ressamdır Biraz" konulu resim sergisinin açılışı Valimiz Abdullah Ayaz ve eşi Hanımefendi Melike AYAZ tarafından yapıldı. Serginin gezilmesinden sonra kutlama programına geçildi. Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi organizasyonuyla 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Valimiz Abdullah AYAZ, Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü ENER, Karatekin Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, Baro Başkanı Mustafa DENİZ, İl Emniyet Müdürü Yılmaz DELEN, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yusuf Mutlu GENÇ, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK, Siyasi Parti İl Başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK ve Valimiz Abdullah AYAZ birer konuşma yaptılar. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Valimiz Abdullah AYAZ şunları söyledi: "Eğitim dünün en önemli meselesiydi bugünün de en önemli meselesi, yarının da en önemli meselesi olmaya devam edecek. Ancak şunu biliyoruz ki sahip olduğumuz sistemin hiçbir önemi aslında yok. Sonuçta bu sistemi uygulayacak olan esasında öğretmenlerimiz. Onun için sizlerin eğitim sistemimiz ne olursa olsun o sistemi sahaya yansıtmasına özverinize gayretinize, dün olduğu gibi bugün de ihtiyacımız var yarında ihtiyacımız olacak. Konuşmalarımda ifade ettiğim gibi ben ülkemizin en büyük servetini sahip olduğu beşeri sermaye olarak görüyorum. Bu beşeri sermaye eğer geleceğe iyi hazırlanır iyi bir şekilde yetiştirilirse inşallah yarınlar bugünlerden çok daha güzel olacak. Ülkemizde bugün güzel gelişmeler oluyorsa bundaki en büyük pay sahibi, bu işin mimarları sizlersiniz ve sizlerin mesai arkadaşlarıdır. Göreceğimiz, hep birlikte şahit olacağımız güzel gelişmelerde sizlerin emekleri, gayretleri, özverileriyle sizlerin bugün sınıflarınızda bulunan öğrencilerin önümüzdeki süreçte ortaya koyacağı eserlerle olacak. Siz zaten bunun binlerce örneğine bugüne kadar sahip oldunuz. İnşallah bugün yemin edecek öğretmenlerimiz de önümüzdeki süreçte yetiştirdikleri öğrencilerin neleri yapacaklarını zaten görecekler. Onların ilerde kendilerine dönük belki teşekkür etmelerine şahit olacaklar. Ben tekrar başta ilimizdeki öğretmenlerimize, ilimizin köyünde kasabasında ilçesinde merkezinde görev yapan ve sizlerin şahsında tüm yurtta görev yapan öğretmenlerimize bugüne kadarki emekleri gayretleri özverileri için çok teşekkür ediyorum. İdareci olarak ziyaret ettiğim okullarda da her zaman ifade ettiğim gibi bizim görevimiz her zaman sizin önünüzde herhangi bir engel varsa onu kaldırmak böylelikle sizin vazifenizi en iyi en güzel şekilde yerine getirebilmenizi işinize odaklanabilmenizi sağlamak. Onun için tekrar ifade ediyorum ki derdiniz derdimiz. Arkadaşlarımız herhangi bir sıkıntıyı kendi içlerinde yaşamasın muhakkak bundan bizlere haber dar etsinler inşallah bir çözüm bulur, eğer bizim gücümüz çözüme yetmiyorsa çözüm makamı neresiyse oraya iletir orada takibini yaparız. Eğitim bizim en önemli meselemiz. Onun için okullarımızdaki herhangi bir eksiklik aksaklık arkadaşlarımızın yaşadığı sıkıntıdan muhakkak haber dar olalım. ve inşallah onu el birliği içerisinde ilimizdeki diğer paydaşlarımızla beraber gidereceğimizi ben tekrar taahhüt etmek istiyorum. Bu vesile ile şehit öğretmenlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Sizlere de hayırlı sağlıklı, huzurlu vazifeler tekrar temenni ediyor sizleri saygıyla selamlıyorum. "Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Kutlama programı emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verilmesi ve öğretmenlerden oluşan koronun müzik dinletisinden sonra sona erdi.

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