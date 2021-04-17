İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesinden proje tanıtımı

İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesinden proje tanıtımı İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesi, "Sende gönül ver iyilikte iz bırak" adlı projesini tanıttı.

İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesinden proje tanıtımı

HAKKARİ - İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesi, "Sende gönül ver iyilikte iz bırak" adlı projesini tanıttı.

İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesi'nin hazırladığı "Sen de gönül ver iyilikte iz bırak" adlı projeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen proje tanıtımlarını Merkez İhsaniye Camisinde gerçekleştirildi. Proje tanıtım programı ilk olarak, İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesi Başkanı İskender Akdoğanın konuşmasıyla başlarken, program Kur'an-ı Kerim tilaveti, proje tanıtımı ve ilahilerle devam etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesi Başkan Yardımcısı Osman Doğan, "Bakanlığımıza sunduğumuz projemiz kabul edildi. Bizde bugün proje tanıtım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Projemizin amacı iyiliği bulaşıcı hale getirmek. Özellikle gençlerimizin arasındaki iletişimi daha iyi bir yönde kavramaları için iyiliği yaygınlaştıracağız. Bu proje tüm yönleri ile gençlerle gerçekleşecek. Özellikle gençlerimizin vasıtasıyla, yaşlılarımıza nasıl yardımcı olabiliriz, onların yardımlarına nasıl koşulabilir bu anlamda onlara yardım edebilmek içinde bu projeyi yürütmekte olacağız. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Programa, Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Müdürü Giyasettin Seyitoğlu, Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler, Yüksekova Şehit Gazi Sendikası Başkanı Hamza Alkan, Ensar Vakfı İlçe Başkanı Senadin Basmacı, İnsan Medeniyet İlçe Başkanı Tolga Tatlı ve Yüksekova Kızılay Başkanı Yılmaz Göksal katıldı.

Program Yüksekova ilçe Müftüsü Şakir Şahin'in okuduğu dua ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK