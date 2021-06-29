Ilıca Termal Tesisleri, 1 Temmuz'a hazır
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Ilıca Termal Tesisleri, 1 Temmuz'a hazır

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Yerel

- Ilıca Termal Tesisleri, 1 Temmuz'a hazır Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Ilıca Termal Tesisleri, kapılarını 1 Temmuz'da yeniden açıyor.

- Ilıca Termal Tesisleri, 1 Temmuz'a hazır

ERZURUM - Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Ilıca Termal Tesisleri, kapılarını 1 Temmuz'da yeniden açıyor. Salgınla mücadele kapsamında hazırlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara verilen tesisler, 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan normalleşme dönemiyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayacak. Açılış için tüm hazırlıkların tamamlandığı tesislerde, konukların kullanımına özel dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmuş tek kullanımlık malzemeler sunulacak.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca'nın termal potansiyeliyle artık bir marka olduğunun altını çizerek, "Bu potansiyeli değerlendirme adına Ilıca'mızda kurulu tesislerimiz pandemi dolayısıyla uzunca bir süredir kapalıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ve 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan yeni normalleşme dönemi dolayısıyla bizler de tesislerimizin kapılarını yeniden hizmete açıyoruz" dedi.

Termal Tesislerde Her Türlü Tedbir Alındı

1 Temmuz Perşembe günü faaliyete başlayacak olan kaplıca, termal otel ve tesislerde tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Başkan Orhan, "Tesislerimizde pandemi tedbirlerine her zaman olduğu gibi yine büyük bir özen göstereceğiz. Konuklarımız, kaplıcalarda kullanacakları malzemelerin ambalajlarını bile ilk kez kendileri açacaklar. Sosyal mesafe kurallarını yine göz önünde bulunduracağız. İnsanlarımızın yoğunluk oluşturmaması adına kapasite sınırlandırmasına gitme durumumuz bile olacak. Bu yöndeki tüm hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı insanımızın sağlığını göz önünde bulundurarak yaptık. Tesislerimizi ilaçladık, dezenfekte ettik ve bunu kullanım süresince devamlı hale getireceğiz" diye konuştu.

Çarşamba Günü Engellilere Özel

Öte yandan Ilıca kaplıcalarının engelli vatandaşlara, gazilere ve şehit ailelerine ücretsiz hizmet verdiğini hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "Yaptığımız çok özel planlama kapsamında bu yeni dönemde engelli vatandaşlarımızı her haftanın Çarşamba günü konuk edeceğiz. Çünkü engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak alacağımız tedbirleri de yine Çarşamba gününe özel olarak planladık. Kaplıcalarımızı özleyen ve termal sularımıza hasret kalan herkesi Perşembe günü tesislerimize bekliyoruz" dedi.

Ilıca kaplıcalarında normal ücretlendirme 25, öğrencilere ise 20 lira üzerinden yapılacak. Dileyenler için aile kabinleri de, bir saatlik kullanım karşılığında 65 lira olacak.

Ilıca Termal Tesisleri, 1 Temmuz'a hazır
Ilıca Termal Tesisleri, 1 Temmuz'a hazır
Ilıca Termal Tesisleri, 1 Temmuz'a hazır
Ilıca Termal Tesisleri, 1 Temmuz'a hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler

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