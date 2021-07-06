Ilıca'dan Ata'mıza selam!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ilıca'dan Ata'mıza selam!

Ilıca'dan Ata'mıza selam!
Bültenler - Haberler | Güncel

Çeşme Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ilıca'ya gelişinin 95. yılını "Ilıca'dan Ata'mıza Selam" etkinlikleri kapsamında kutlayacak.

Erol Evgin, Sunay Akın, Cenk Bosnalı gibi isimlerin sahne alacağı anma töreni bir dizi etkinlikle gerçekleştirilecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir suikasti sonrasında Ilıca'ya gelip kalmasının 95. Yıl dönümü anısına 3 gün sürecek bir dizi etkinlik düzenlendi.

9-11 Temmuz tarihleri arasında Ilıca Taş İskele'de kutlanacak etkinlikler kapsamında Erol Evgin, Sunay Akın, Cenk Bosnalı gibi isimler yer alacak.

Bir dizi etkinlikle kutlanacak

Anmaların ilk gününde Atatürk Fotoğrafları ve Eski Çeşme Fotoğrafları sergi açılışının ardından 19.30'da "Kadın Efeler" dans gösterisi ve Zeybek Gösterileri yer alacak. Gecenin finalinde ise Cenk Bosnalı sahne alacak.

Etkinliklerin ikinci gününde Çamdibi Bando eşliğinde gerçekleştirilecek Açılış Korteji ve Yelkenli Balıkçıların Deniz Korteji'nin ardından Erol Evgin sevilen şarkılarını Çeşmeliler için söyleyecek.

Etkinliklerin son gününde ise Tango ve Bale gösterilerinin ardından, Korcan Karar, Mehmet Culum, Yaşar Aksoy "Atatürk'ün Ilıca'sı adlı gösteriyi gerçekleştirecek.

Söyleşi sonrası Hakan Şensoy şefliğindeki Cumhuriyet Oda Orkestra'sının ardından Sunay Akın hikaye ve sunum anlatısı yapacak.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran Çeşmeli vatandaşlara Ata'nın Ilıca'ya gelişinin 95. Yıl dönümünü büyük coşkuyla kutlamak için çağrıda bulundu.

Kaynak: Bültenler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e alçak saldırı! Provokatörler yine iş başında
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e alçak saldırı! Provokatörler yine iş başında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Zeki Müren Sezen Aksu Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ilıca'dan Ata'mıza selam! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 10:38:04. #1.15#

title