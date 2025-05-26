İlhan Şeşen Ellerimde Çiçekler şarkı sözleri! Ellerimde Çiçekler sözleri kime ait?

İlhan Şeşen Ellerimde Çiçekler şarkı sözleri! Ellerimde Çiçekler sözleri kime ait?
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Usta sanatçı İlhan Şeşen tarafından seslendirilen "Ellerimde Çiçekler" şarkısı dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Duygusal yapısıyla dikkat çeken parçanın sözleri ve kime ait olduğu sosyal medyada merak konusu haline geldi. Peki, Ellerimde Çiçekler sözleri kime ait, ne zaman yayınlandı? İşte, İlhan Şeşen Ellerimde Çiçekler şarkı sözleri ve merak edilenler…

Türk müziğinin sevilen isimlerinden İlhan Şeşen'in seslendirdiği "Ellerimde Çiçekler" adlı şarkı, İlhan Şeşen'in vefat haberinin ardından yeniden gündeme geldi. Etkileyici sözleri ve melodisiyle öne çıkan şarkının söz yazarı ve çıkış tarihi ise merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Ellerimde Çiçekler"in sözleri kime ait, bu duygu yüklü parça ne zaman müzikseverlerle buluştu? İşte, şarkıya dair tüm detaylar…

İLHAN ŞEŞEN ELLERİMDE ÇİÇEKLER ŞARKI SÖZLERİ!

Usta müzisyen İlhan Şeşen'in güçlü yorumu ile hayat bulan "Ellerimde Çiçekler" adlı şarkı, yayınlandığı günden bu yana müzikseverlerin ilgi odağında. Duygusal sözleri ve sade melodisiyle öne çıkan şarkının sözleri ve bestesi de İlhan Şeşen'e ait.

İlhan Şeşen Ellerimde Çiçekler şarkı sözleri! Ellerimde Çiçekler sözleri kime ait?İlhan Şeşen Ellerimde Çiçekler şarkı sözleri

Türk pop ve alternatif müzik dünyasında özgün tarzıyla bilinen Şeşen, bu şarkısıyla özellikle ayrılık ve özlem temalarını işleyerek dinleyicilerde derin izler bırakmayı başarıyor. "Ellerimde Çiçekler", sanatçının en çok beğenilen eserleri arasında yer alıyor. İşte, İlhan Şeşen'in seslendirdiği Ellerimde Çiçekler şarkısının sözleri...

Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun

Benim aklım başımda değil

Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun

Onlar ipe sapa gelir şeyler değil

Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun

Benim aklım başımda değil

Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun

Onlar ipe sapa gelir şeyler değil

Seni sevmiyorum dedim yalandı

İstemiyorum artık palavra

Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam

Görürsen bir gün şaşırma

Beni böyle çaresiz

Beni böyle derbeder

Beni böyle ortalarda bırakma

Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam

Görürsen bir gün şaşırma

Beni böyle çaresiz

Beni böyle derbeder

Beni böyle ortalarda bırakma

Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun

Benim aklım başımda değil

Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun

Onlar ipe sapa gelir şeyler değil

Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun

Benim aklım başımda değil

Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun

Onlar ipe sapa gelir şeyler değil

Seni sevmiyorum dedim yalandı

İstemiyorum artık palavra

Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam

Görürsen bir gün şaşırma

Beni böyle çaresiz

Beni böyle derbeder

Beni böyle ortalarda bırakma

Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam

Görürsen bir gün şaşırma

Beni böyle çaresiz

Beni böyle derbeder

Beni böyle ortalarda bırakma

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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