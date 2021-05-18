İlhan Cihaner kimdir? İlhan Cihaner kaç yaşında, nereli? İlhan Cihaner hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İlhan Cihaner izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İlhan Cihaner kaç yaşında, nereli? İlhan Cihaner hayatı ve biyografisi! İlhan Cihaner kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İlhan Cihaner hakkında araştırmalar yapılıyor. İlhan Cihaner kimdir? İlhan Cihaner kaç yaşında, nereli? İlhan Cihaner hayatı ve biyografisi!

İLHAN CİHANER KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Şubat 1968

Kaç yaşında: 53yaşında

Nereli: Kağızman,

İlhan Cihaner (d. 23 Şubat 1968, Kars): Eski Cumhuriyet Başsavcısı, Türk hukukçu, siyasetçi, köşe yazarı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 3. bölge milletvekili. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında parti meclisi üyeliğine seçildi.

Eğitimi

Kars doğumlu olan Cihaner ilköğretimi Kars'ta, orta öğretimi Ankara'da tamamlamasının ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı. "İnsan Hakkı Olarak Bilgi Edinme Hakkı" konulu yüksek lisans tezi bulunmaktadır.

Mesleki Kariyeri

1991 yılında adli yargı hâkim-savcı adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla; Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. Cumhuriyet Savcılığı görevi sırasında, hâkim ve savcılara yönelik, TCK, CMK, İnfaz Hukuku, İstanbul Protokolü ve İstinaf konularında eğitici olarak görev yaptı. Benzer birçok konuda seminer ve sempozyumlara katıldı. Adalet Bakanlığı ve AB Projeleri çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (Strasbourg) İnsan Hakları üzerine, Hollanda yargı mercilerinde ise İstinaf Mahkemeleri üzerine çalışma ve eğitim ziyaretlerinde bulundu.

Siyasi Kariyeri



2011 yılında yapılan seçimlerde CHP'den Denizli milletvekili seçildi. 2012 yılında yapılan CHP Kurultayında Parti meclisi üyesi seçildi. 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 1 Ekim 2012'de yayın hayatına başlayan günlük gazete soL'da "Çıngı" isimli köşesinde haftanın iki günü yazıları yayınladı. Kapanan Sol gazetesinden sonra Birgün'de yazmaya devam etmektedir.Cihaner, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.