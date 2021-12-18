İlhamını sanattan alan iş insanı Hikmet Eraslan, tecrübelerini yazdığı kitapla paylaşıyor

İş ve tatili birleştiren moda organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show'u geliştiren Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi Hikmet Eraslan, üçüncü kitabı "İyi Bir İşin Sırrı" ile iş yaşamındaki tecrübelerini paylaşıyor.

Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak 3 dilde basılan kitabın tanıtım toplantısı Moskova Raddison Collection Hotel'de yapıldı.

Eraslan, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın Türk hazır giyim sektörünün önemli bir pazarı olduğuna işaret ederek, "Sanatsal bakış açısına sahip iş insanlarının her zaman daha vizyoner olduğuna ve başarıyı yakaladığına inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin en özgün iş modellerinden Dosso Dossi Fashion Show'un 18 yıl önce 11 firma ve 45 müşteriyle hayata geçtiğini ifade eden Eraslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dosso Dossi Fashion Show, bugün 5 bine yakın müşterisi ve yüzlerce firması olan, Türkiye ihracatını 100 milyon doları aşan rakamlarla destekleyen bir pazarlama ağı. 30 bini aşkın Türk işçisine istihdam sağlayabilecek bir etkinlik. Tamamıyla Türkiye'deki üreticilerin ürünlerini pazarlayan önemli bir pazarlama icadıdır. Burada yakalamış olduğumuz enerjiyle Türkiye'nin tanıtımına farklı boyutlarla katkı sağladık. Bu kazanımları bu kitapta anlatmaya çalıştım."

"Sanatla ilgili iş insanının insana verdiği değer çok daha fazla olur"

Eraslan, kitabın genç girişimcilere ilham olacağına inandığını belirterek, "Çocuklarımızı para makinası gibi yetiştirmeyelim. Çünkü sadece hesaba dayalı bir insan robottur benim gözümde. Bir insan yaşamın diğer bütün alanlarına duyarlı oluyorsa o gerçekten hayırlı bir insandır. Ben bunu önemsiyorum ve sanatın da bu konuda çok etkili olduğuna inanıyorum. Sanatla ilgili iş insanının insana verdiği değer çok daha fazla olur. Ben bütün iş insanlarının sanata ve sanatçıya destek olmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Ağrı Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nda İtalyan ressamların orijinal yağlı boya tablolarından oluşan koleksiyonu sergilediklerini aktaran Hikmet Eraslan, bu girişimlerinin bölgenin turizm ekonomisine ve hareketliliğine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Eraslan, Dosso Dossi'nin Rönesans döneminde yaşamış İtalyan ressam Giovanni de'Luteri'nin kullandığı artistik isim olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dosso Dossi döneminin en çağdaş ve en modern resimlerini icra eden bir sanatçı. Dolayısıyla bu bana çok ilginç geldi. Rönesans zaten bir yenilikken bu onun daha da üstüne koyarak mitolojik resimler icra ederek farklı yol almış. Aradan 500-600 sene geçtikten sonra Doğubayazıtlı bir iş insanı yine aynı ismi kullanıyor. Bizim de yaptığımız iş dünyada sadece bizler tarafından yapılan bir pazarlama icadı. Giovanni de'Luteri ile Hikmet Eraslan'ın kaderleri bir yerde birleşiyor. Bu benim için çok önemli ve bunu anlatırken de gurur duyuyorum."

"Türkiye insanı çalışan, üreten ve vizyonu olan bir toplum"

Düzenlediği etkinliklerde dünya çapında tanınmış kişileri davet ederek Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştığını söyleyen Eraslan, 10-15 Ocak'ta moda fuarını Antalya'da yapacaklarını da dile getirdi.

Dosso Dossi Fashion Show'un bütün tekstil gruplarını barındıran bir pazarlama ağı olduğunu aktaran iş insanı Hikmet Eraslan, "Sadece mal alıp satmaya değil yeni bir pazarlama icadıyla bunu geliştirdik. Tatil karşılığında insanlara alışveriş yapma zorunluluğu getiriyoruz. Firmalara 100 bin dolar garantisi veriyoruz. Defile ve konserleri izleyebiliyorlar. Ocak ayında Antalya'da düzenleyeceğimiz etkinlikte benim de bir DJ'lik performansım olacak. Eğlenerek ve severek yaptığım bir şey. Bu zamana kadar yaptığımız fuarlarda uluslararası modeller Kendall Jenner, Adriana Lima, Miranda Kerr'i ağırladık. Çünkü modaseverler bu insanların ne yaptığını takip ediyorlar. Onların Türkiye'ye gelmesi ve sosyal medya hesaplarından Türkiye paylaşımı yapması Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli." şeklinde konuştu.

Eraslan, Türk markalarının itibarının korunmasının ve dünya çapında bilinirliğin artmasının önemine de vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yurtdışına adım atmış ve Türkiye'yi tanıtan markaların olduğunu görüyorum. Türkiye'nin kendi enerjisini ve gücünü toplayıp eskisinden çok daha iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Bu yüzden bugünkü şartlara çok aldanmayalım. Türkiye bölgesindeki en güçlü ülke ve üretebiliyor. Yine Türkiye'deki iş insanları çok cesur adımlarla Avrupa'da da başka coğrafyalarda da adımlarını atıp, büyük yatırımlar yapacaklardır. Türkiye insanı çalışan, üreten ve vizyonu olan bir toplum. Ben en başta buna güveniyorum. Biraz zaman ve sabırla her şeyin çok çok daha iyi olacağına inanıyorum."

Eraslan, etkinliğin ardından katılımcılar için kitabını imzaladı.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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