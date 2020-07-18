İlhami ile Esma'nın aşkı engel tanımıyor
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İlhami ile Esma'nın aşkı engel tanımıyor

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde yaşayan boya ustası İlhami Özkan (39) ile ilk görüşte aşık olduğu yüzde 85 bedensel engelli Esma Özkan'ın (34) aşk dolu evlilikleri görenleri hayran bırakıyor.

İlhami ile Esma'nın aşkı engel tanımıyor
18.07.2020 09:30 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:34

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde yaşayan boya ustası İlhami Özkan  (39) ile ilk görüşte aşık olduğu yüzde 85 bedensel engelli Esma Özkan'ın (34) aşk dolu evlilikleri görenleri hayran bırakıyor. Evliliklerinde 10 yılı geride bırakan ve 2 çocuk sahibi Özkan çifti, tüm engelleri sevgileri sayesinde aşıyor. Aşkın engel tanımadığını herkese gösteren İlhami Özkan, engelli eşinin bakımlarını eksiksiz yerine getiriyor. Geçimlerini sağlamak için iş buldukça çalışan ve maddi zorluklara göğüs geren İlhami Özkan, ev işlerini ise titizlikle yapıyor.

Çivril'de yaşayan boya ustası İlhami Özkan, Ahmetçik Mesirelik Alanı'nda; henüz 40 günlükken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle felç geçiren ve yalnızca sol kolunu kullanabilen bedensel engelli Esma Erkan'ı 2009 yılında gördü. İlk görüşte aşık olan Özkan, Erkan ile arkadaşları vasıtasıyla tanışıp, sevgili oldu. Bir yıl sonra çift evlenmek isteyince aileleri bu duruma karşı çıktı. Aile baskısını sevgileriyle yenen çift daha sonra kısıtlı imkanlarıyla düğünlerini yaptı.

ENGELLERİ SEVGİYLE AŞTILARBu yıl evliliklerinin 10'uncu yılını kutlayan Esma ve İlhami Özkan çifti bu birliktelikten Yağız Yaşar Toprak (10) ve Ezel İrem Elfida (6) isminde iki çocuk sahibi oldu. Aşklarıyla görenleri hayran bırakan çift, evliliklerindeki zorlukları da aşklarıyla aşıyor. Hayatın zorluklarına birlikte göğüs geren çiftin ev işlerini İlhami Özkan yapıyor. Kahvaltı ve yemeği hazırlayan, evi temizleyen İlhami Özkan, eşinin bakımlarını da eksiksiz yerine getiriyor. İlhami Özkan, ev işleri ve çocukların bakımı nedeniyle tam zamanlı bir işte çalışamıyor. İnşaat işleri bulduğu zaman çalışan Özkan, gün içerisinde yemek, çocukların bakımı için defalarca eve gelip, gidiyor. Aşık olduğu eşini kucağında taşıyan Özkan, ona gözü gibi bakıyor. Her gün eşinin saçlarını tarayan, tırnaklarını kesen ve sevgi sözcükleri söyleyen Özkan, çevresinden de takdir topluyor. Eşini kucağına alıp taşıyan Özkan, bazen tekerlekli sandalye bazen de motosikletiyle eşini gezintiye çıkarıyor.'ENGELLİ BİRİYLE YAPAMAZSIN DEDİLER'Evliliklerine karşı çıkılmasına rağmen sevgileri sayesinde mutlu bir birliktelik yaşadıklarını belirten İlhami Özkan, "Ailem onu görünce 'Oğlum bu kızın eli tutmuyor, yürüyemiyor. Onunla olmaz engelli birisiyle yapamazsın' dediler. Sevgi, sadakat ve saygı bunlar olduğu sürece her şey oluyor. Dünya gözüyle görmek farklı, gönül gözüyle görmek çok farklı bir şey. Ben, gönül gözüyle sevdim. Her insan da engelli adayıdır. Bence aşk bireydeki insanlık duygusudur. Aşk şimdi farklı. Bir günlük, iki günlük. Önce nikah, sonra boşanma dairesine gidiyorlar. Sevgi, saygı, hoşgörü olduğu sürece her şeyin üstesinden gelinebilir" dedi.'YAPTIKLARIM NEFES ALIP VERMEK KADAR DOĞAL GELİYOR'Eşinin engelli olması nedeniyle evdeki tüm işleri kendisinin üstlendiğini ifade eden Özkan, "Sabah önce kahvaltıyı hazırlıyorum. Yemekleri yedikten sonra bulaşıkları yıkıyorum. Eşimin üzerini değiştirip saçlarını tarıyorum. Tırnakları uzamışsa onları kesiyorum. Evimizde yerleri süpürüyorum. Camları siliyorum. Öğlen eşimin yemeğini yediriyorum. Daha sonra ise motosikletle ya da tekerlekli sandalyeyle eşimi gezmeye götürüyorum. Bunları severek yapıyorum ve iş olarak görmüyorum. Yaptıklarım nefes alıp vermek kadar doğal geliyor. Karşılık beklemeden yapılan işten keyif alınır. Halimden çok memnunum. Eşim iş yaparken bana akıl veriyor, destek oluyor. Bu işleri yaparken keyifli ve eğlenceli zaman geçiriyoruz. Eşim engelli ama bu yaşamasına, mutlu olmasına engel değil. Yanında ben varım. Allah güç kuvvet sağlık verdikçe bunları yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.'MOTOSİKLETİMİ SATMAK ZORUNDA KALACAĞIM'Koronavirüs nedeniyle iş imkanlarının kısıtlı olduğu için işe gidemediğini belirten Özkan, "Maddi olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Çocuklar bir şey isteyince alamamak kötü oluyor. Borçlarım birikti. Motosikletimi satmak zorunda kalacağım. Eşimin en çok sevdiği motosiklete binip, rüzgarı hissetmek. Motosikletle dolaşmayı çok seviyor. Onu da satarsak zor bir durum yaşayacağız. Çevremizdeki yardımsever insanlar da bize yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.'EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM'Evliliklerinin temelinin sevgiye dayandığını ifade eden Esma Özkan ise "Eşimi çok seviyorum. Her ihtiyacımı karşılıyor. İstediğim her şeyi yapmaya çalışıyor. Çocuklarımıza ve bana bakıyor. Beni, mutlu ediyor. Onu çok seviyor çok da kıskanıyorum.  Zorlukları, konuşarak aşıyoruz. Evliliğimizin temeli sevgiye dayanıyor. Bizim aşkımızda engel yok bu yüzden mutlu bir aileyiz" dedi.'AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYEM OLURSA ÇOK MUTLU OLURUM'

Son dönemde maddi olarak zor günler geçirdiklerini belirten Esma Özkan, "Çamaşır makinemiz yok. Televizyonumuz bazen arızalanıyor. Akülü tekerlekli sandalyem olursa çok mutlu olurum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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