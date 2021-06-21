İlginç tesadüf! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi

A Milli Takım'ın İtalya, Galler ve İsviçre'ye yenilerek EURO 2020'ye veda etmesi sonrası Kıraç'ın hazırladığı marş sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kliple ilgili yapılan bir yorumda "Klipteki 8 Kıraç'a karşı 8 gol yiyerek bu işi de bitirdik. Teşekkürler öngörün için yumruk adam" ifadelerine yer verildi.