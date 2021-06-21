İlginç tesadüf! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi
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İlginç tesadüf! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi

İlginç tesadüf! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın İtalya, Galler ve İsviçre'ye yenilerek EURO 2020'ye veda etmesi sonrası Kıraç'ın hazırladığı marş sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kliple ilgili yapılan bir yorumda "Klipteki 8 Kıraç'a karşı 8 gol yiyerek bu işi de bitirdik. Teşekkürler öngörün için yumruk adam" ifadelerine yer verildi.

EURO 2020'ye büyük hayallerle katılan ancak ilk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen ay-yıldızlılar, ikinci maçta da Galler'e 2-1 mağlup oldu. İsviçre karşısında son umudunu kullanmak isteyen Türkiye, 3-1'lik yenilgiyle turnuva tarihinin en kötü sonuçlarından birini elde etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

'Bizim çocuklar' unvanıyla turnuvaya katılan ay-yıldızlıların oynadığı futbol herkesin tepkisini çekerken, sosyal medyada "#BizimRuhsuzlar" etiketine binlerce yorum yapıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuların oynadığı oyun eleştirilerin çoğunu oluştururken, Mert Müldür'ün mücadelesi ise tebrik edildi.

İlginç tesadüf! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi

KIRAÇ'IN KLİBİNDEKİ "8" DETAYI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada gündem olan bir diğer konu başlığı ise Kıraç oldu. Milli Takım için hazırladığı marşla geçtiğimiz günlerde adından söz ettiren Kıraç, 8 gol yiyip bir gol atarak dramatik bir şekilde turnuvaya veda etmemizin ardından klibindeki ilginç detayla bir kez daha adından söz ettirdi.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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İlginç tesadüf! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi - Haberler Spor
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