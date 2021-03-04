İlginç Bilgiler... Bilinmeyen ilginç 38 bilgi

Dünya ve sürekli artan nüfusu hakkında daha fazla gerçek mi merak ediyorsunuz? Dünyanın geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bazı ilginç gerçekleri öğrenmek için okumaya devam edin. İlginç Bilgiler... Bilinmeyen ilginç 38 bilgi

İLGİNÇ BİLGİLER

1. Dünya üzerinde keşfedilmiş en dayanıklı canlı olan Tardigrad, vakumlu uzay ortamında 10 gün hayatta kalabilmektedir.

2. Dünya'nın çekirdek kısmı 5500 santigrat derece sıcaklıktadır. Bu sıcaklık, Güneş'in yüzey sıcaklığına hemen hemen eşittir.

3. Antarktika'daki toplam buz miktarı, Atlas Okyanusu'ndaki su miktarına eşittir.

4. Dünya'ya her gün 8.600.000 yıldırım düşmektedir.

5. Dünya üzerindeki ilk canlılık örneklerine günümüzden 3.5 milyar yıl öncesine ait tabakalarda, Avusturalya'da rastlanmaktadır. Bu o kadar uzun bir süredir ki, o dönemde atmosferde oksijen bile bulunmamaktadır.

6. Çin'deki hava kirliliği uzaydan görülmektedir. Çin Seddi, uzaydan görülemez.

7. Her gün 200.000 bebek dünyaya gelmektedir.

8. Bir insan uzay boşluğunda, tamamen korunmasız olarak en fazla 2 dakika hayatta kalabilir.

9. Kum taneleri mikroskop altında böyle görünür.

10. Bir günde 24 saat yoktur. Doğrusu, 23 saat 56 dakika 4 saniyedir.

11. İnsan DNA'sı %50 oranında muz DNA'sı ile aynıdır.

12.Dünya, bir bowling topundan bile daha pürüzsüzdür. Bowling topunun üzerindeki, hissedilemeyen pürüzlerin aksine, en yüksek dağ ile en derin okyanus bile Dünya yüzeyinin kalınlığının sadece 5.000'de 1'ini oluşturur.

13. Dünya'daki suların %97'si tuzlu, %3'ü tatlı sudur.

14. 1 Litre okyanus suyu içerisinde, 1 gram altının 13 milyarda biri kadar altın elementi bulunur.

15. Her yıl, 2.000 adet yeni deniz türü tanımlanmaktadır.

16. Denizlerdeki atıkların %90'ı plastiklerdir

17. Okyanuslarda ortalama 1.000.000 adet tür yaşadığı düşünülmektedir. Üstelik tüm okyanus türlerinin sadece%33'ünün keşfedildiği düşünülmektedir.

18. Her yıl ortalama olarak 8-12 adet insan, köpekbalığı saldırıları sebebiyle ölmektedir. Her yıl 100.000.000 civarında köpekbalığı, insan saldırıları sebebiyle ölmektedir.

19. Her saniye 2 insan hayatını kaybetmektedir.

20. Bugüne kadar gezegenimizde 106.000.000.000 insan yaşamıştır. 2050 yılına ulaştığımızda Dünya'da 9.200.000.000 insan olacağı tahmin edilmektedir.

21. Su samurları el ele tutuşarak uyuyorlar.

22. Leonardo Da Vinci aynı anda bir eliyle yazı yazıp diğer eliyle resim yapabiliyordu.

23. Taklitçi ahtapot isimli ahtapot, sadece renk değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda dil balığı, aslan balığı ve deniz yılanı gibi hayvanların şekline de bürünebiliyor.

24. 1960'larda CIA, Rus konsolosluklarında casusluk için, Akustik Kedicik ismini verdiği programında, cerrahi yöntemle kedilerin içine mikrofon, pil ve anten yerleştirerek kedileri dinleme cihazına dönüştürdü.

25. Dünyanın en zengin 3 ailesi, en fakir 48 ülkenin toplam servetinden daha fazla servete sahip

26. Everest Dağı'nda 200'den fazla dağcı cesedi bulunmakta.

27. Pulp Fiction filminde tüm saatler 04.20'yi gösterir.

28. Bir erkek aslan yönetimi ele geçirince tüm yavru aslanları infaz eder.

29. Dünyadaki insanların üçte ikisi hiç kar görmedi.

30. Artık nesli tükenmiş olan 'Yünlü mamut' isimli mamut türünün canlıları Mısır Piramitleri inşa edilirken varlardı.

31. Ortalama bir insan, ömrü boyunca dünyanın çevresini yaklaşık üç defa dolaşacak kadar yürür.

32. Bir denizanasının %95'i sudan oluşmaktadır.

33. Charles Osborne isimli bir adamın hıçkırığı 69 yıl sürdü.

34. Varyemez Amca isimli çizgi film, külot giymiyor olması gerekçesiyle Finlandiya'da yasaklanmışt

35. Çok sert hapşırırsanız kaburga kemiklerinizden biri kırılabilir.

36. Geceleri sabaha göre 1 cm daha kısa olursunuz.

37. İneklerin en iyi arkadaşları vardır ve onlardan uzaklaştırıldıklarında stres yaşarlar.

38. Karda gizlenmeye çalışan bir kutup ayısı, siyah burnunu pençesiyle kapatır.