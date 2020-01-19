İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum'da buluşuyor

19.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:46

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Kredi ve Yurtlar Kış Kampları" çerçevesinde "İletişim ve Sinema Kampı" düzenliyor. Programla iletişim ve sinema bölümlerinde eğitim gören 150 üniversite öğrenci Erzurum'da buluşuyor. Erzurum'un tarihi, kültürel ve turizm kapasitesinin tanıtımı için önem taşıyan organizasyona iletişim, sinema, gazetecilik alanında duayenler ise konuk olacak, sevilen sanatçılar da programa zenginlik katacaklar.



İletişim ve Sinema kampına ilgili bölümlerde eğitim gören İstanbul, Çanakkale, Kastamonu, Yozgat, Gaziantep, Kayseri illerinden 150 öğrenci katılacak. Etkinliklere alanlarında uzman gazeteci, köşe yazarları, iletişim uzmanı, televizyon yöneticileri, sanatçı ve müzik insanları da iştirak edecekler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından hazırlanan etkinlikler 5 gün sürecek.



İletişim ve sinema kampında eğitimlere katılacak ünlü isimler arasında; TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz (Yayıncılık Sektöründe TRT'nin Rolü), TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven (TRT'nin Sinema Vizyonu), Erzurum'un gururu 80'ler dizisinin bekçi Bekir'i Hacı Ali Konuk (Toplumsal Yönlendirme Aracı Olarak Sinema) ve Gazeteci/Yazar Nuh Albayrak (Star Gazetesi yazarı (Dijital Yayıncılık)'ı İhsan Ataöv (Beden Dili), Ülke Tv yayın yönetmeni Hasan Öztürk (Darbe Dönemlerinde Türk Basınının Refleksleri), İsmail Kılıçarslan; (Medya Okur Yazarlığı), Fatma Doğanay (Osmanlıdan Günümüze Türk İşaret Dili )'ni anlatacaklar. Ünlü yönetmen Mesut Uçakan Türk Sinemasının Türkiye Tasavvuru 'nu anlatacak. Konferans soru cevap ile devam edecek.



5 günlük programda Necip Karakaya (Payitaht Abdulhamit dizisinden İsmail Hakkı Bey olarak tanınan) musiki sanatçısı buğulu sesiyle mini konser verecek. Konuk edilen öğrenciler için Tematik gezi gerçekleştirilecek. Gezi Atlama Kuleleri ile başlayıp, Abdurrahman Gazi Türbesi, Tabyalar-Kars Kapı Şehitliği, Yakutiye Medresesi, Rüstem Paşa Kervansarayı, Kongre Binası ile tamamlanacak.



20 - 24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek programlarla misafir öğrenciler, etkinliklerin yanı sıra Atlama kulelerinde gösteri izleyip, şehrin tarihi ve kültürel alanlarında gezilere katılacaklar. Erzurum kültürünün önemli unsuru yemek türleri de misafir öğrenci ve uzman konuklara ikram edilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA