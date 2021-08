İletişim Fakültesi TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Finalde

İletişim Fakültesi TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Finaldeİletişim Fakültesi, TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda 16 öğrencimiz tarafından hazırlanan 5 projesiyle bir kez daha finale kalmayı başardı.

İletişim Fakültesi TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Finaldeİletişim Fakültesi, TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda 16 öğrencimiz tarafından hazırlanan 5 projesiyle bir kez daha finale kalmayı başardı. Her yıl aldığı başarılarla adından sıkça söz ettiren Üniversitemiz İletişim Fakültesi, bir başarıya daha imza attı. İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Ebabil" adlı kısa film, Kısa Film kategorisinde finale kalma başarısını gösterdi. Yönetmenliğini Serdar Aslan'ın yaptığı kısa filmde Vehpi Demir, Özcan Kılıç ve Mustafa Akıncı film ekibinde yer alan diğer isimler oldu. Kısa filmin akademik danışmanlığını ise Doç. Dr. Sertaç Timur Demir yürüttü. Belgesel Film kategorisinde ise "Adada", "Levanten" ve "Kül" adlı belgesel filmler finale kalma başarısını gösterdiler. "Adada" belgesel filminin yönetmenliğini Mehmet Emin Yücel üstlendi. Fatih Göloğlu, Cumali Sökmen ve Bülent Erdoğan ise ekipte yer alan diğer isimler oldu. Yönetmenliğini Efe Can Aktaşlı ve Cihat Yakışık üstlendiği, "Levanten" adlı belgesel filminin ekibinde Cansu Demir, Başak Armağan ve Doğukan Akın yer alıyor. "Kül" adlı belgesel filminin yönetmenliğini Aziz Arga yaptı ve ekipte Bayram Fidanboy, Oruçhan Yavuzaslan, Yakup Çiçekdenk yer aldı. Belgesel filmlerin akademik danışmanlığını ise Dr. Öğr. Üyesi Burak Türten yürüttü. Radyo Drama kategorisinde ise "Nano Aşklar" projesiyle Mustafa Akıncı finale kalma başarısı gösterdi. Projenin akademik danışmanlığını ise Öğr. Gör. Serkan Eryılmaz yürüttü. İletişim Fakültesi Medya Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gez konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Öğrencilerimiz gerek Medya Merkezimizin Uygulama Birimlerinde gerekse de derslerde hazırladığı projelerle bir kez daha göğsümüzü kabarttılar. Geçen yıl yine birçok projeyle finale kaldığımız ve ödüllerle döndüğümüz yarışmadan yine ödüllerle dönmeyi umuyoruz. İletişimin her alanında ülkemizin en çok proje üreten ve ödül alan iletişim fakültelerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarıları elde etmemizde bize destek olan Rektörümüze, Dekanımıza, hocalarımıza ve öğrencilerime şükranlarımı sunuyorum. "Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Sertaç Timur Demir ise öğrencilerimizin almış olduğu başarılardan dolayı büyük sevinç yaşadıklarını dile getirerek, "Bölümümüz tümüyle öğrencilerimizi uygulamaya sevk edecek şekilde dizayn ettik. Derslerimizi de bu şekilde işliyoruz. Şimdi yavaş yavaş bu çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz. Bu başarılar, bu çabanın mahsülüdür" açıklamasını yaptı. İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Müge Yılmaz da "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun bu yıl 7'nci kez gerçekleştirdiği 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 5 projeyle finale kalmanın gururunu yaşıyoruz. Bu tür yarışmalar öğrencilerimizin ürünlerini sergileme fırsatı verirken, aynı zamanda onları mesleki yaşamlarına motive ediyor. Biliyoruz işin mutfağında yer almak, uygulamaya yönelik projeler üretmek hem fakülte için hem de öğrenciler için oldukça önemli. Bu başarı hepimizi mutlu etti. Emeği geçen bütün öğrencilerimi ve akademik danışmanları kutluyorum. Ellerine, emeklerine sağlık" şeklinde konuştu. Alınan başarılardan dolayı İletişim Fakültesi öğrencilerini kutlayan Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise söz konusu gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İletişim Fakültemizin yüzümüzü yine güldürdüğüne dikkat çekti. Rektörümüz duyduğu gururu ve mutluluğu, "İletişim Fakültemiz durmadan üretmeye ve her gün başarılarına bir yenisini eklemeye devam ediyor. Üniversitemizin dışarıya açılan penceresi olan İletişim Fakültemiz, bir kez daha gurur verici bir başarıyla sahnede. Adı geçen yarışmada Fakültemiz, 17 öğrencimiz tarafından hazırlanan 5 projeyle finale kalarak kitsel bir başarıya imza atıldı. Fakültemizin almış olduğu başarıların artarak devam edeceğine olan inancımız sonsuzdur. Bu amaçla da yarışmada başarı gösteren her bir öğrencimizi tek tek kutluyorum. Öğrencilerimizin başarılarında pay sahibi olan danışman hocaları başta olmak üzere İletişim Fakültesi akademik ve idari kadromuza da teşekkür ediyorum. Başarının bir ekip işi olduğu hiçbir zaman akıllardan çıkartılmamalı. Söz konusu başarılar, bu fikrin en somut göstergesidir" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: Habermetre