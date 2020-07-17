İletişim Başkanlığı'ndan 'yeni kamu binası' açıklaması
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İletişim Başkanlığı'ndan 'yeni kamu binası' açıklaması

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, yakın zamanda taşınılacak yeni kamu binasına ilişkin, "Bu bina söz konusu haber ve paylaşımlarda iddia edildiğinin aksine İletişim Başkanlığı'na özel olarak yeni inşa edilen ya da yüksek bedellerle kiralanan bir bina değildir.

İletişim Başkanlığı'ndan 'yeni kamu binası' açıklaması
17.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:58

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, yakın zamanda taşınılacak yeni kamu binasına ilişkin, "Bu bina söz konusu haber ve paylaşımlarda iddia edildiğinin aksine İletişim Başkanlığı'na özel olarak yeni inşa edilen ya da yüksek bedellerle kiralanan bir bina değildir. İletişim Başkanlığı'nı yıpratmaya yönelik art niyetli çabalar beyhude kalmaktan öteye geçemeyecektir" açıklaması yapıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kurumları ile dijital mecralarda, İletişim Başkanlığı'nın yakın bir zamanda taşınacağı yeni kamu binası hakkında dezenformasyon içerikli haber ve paylaşımlar yapıldığı gözlendiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği pek çok yeni kazanımdan birinin de Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir kurum olarak İletişim Başkanlığı'nın ihdas edilmesi olduğu kaydedilerek, "Başkanlığımız, ulusal iletişim politikasını yürütmek, devletin iletişiminin koordinasyonunu sağlamak ve söylem birliğini tesis etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının kamusal iletişim standartlarını belirlemek, kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek, milletimiz ile devletimiz arasındaki iletişim akışını yönetmek, etkin ve nitelikli bir medya alanına katkı vermek amacı doğrultusunda birçok faaliyet yürütmektedir. 2 yılı geride bırakan İletişim Başkanlığı, mülga Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı'nın yerine getirdiği tüm görevleri devralmıştır. Ülkemizin köklü kurumlarından TRT'nin yanı sıra bağlı kuruluşları Basın İlan Kurumu ve Anadolu Ajansı'nın faaliyetlerinin koordinasyonu ve denetimi de yine İletişim Başkanlığı'nın sorumluluğuna verilmiştir. İletişim Başkanlığı bu görevlerinin de ötesinde ülkemizin uluslararası camia nezdindeki itibarına zarar verme potansiyeline sahip pek çok konuda proaktif iletişim stratejilerinin üretilmesi, kamu diplomasisi kapsamında Türkiye'nin milli argümanlarının oluşturulması, ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik alanlarda artan gücümüzün iletişim alanına da yansıması yönünde çok kritik bir misyona sahiptir" denildi.

'BAŞKANLIK BÜTÇESİNE AĞIR BİR YÜK GETİRMEKTEDİR'Diğer yandan Başkanlığın, kamu kurumları ile halkın arasındaki iletişimi güçlendirmek; vatandaşlar ile devlet arasındaki bağı perçinleyerek fikri, önerisi, şikayeti ya da ihtiyacı olan her bir bireyin sesini ilgili kurumlara duyurabilmesine vesile olmak üzere koordinasyon sağlama görevini de üstlendiği kaydedilerek, "Milletimiz adına çok kritik görevleri üstlenen İletişim Başkanlığı, halihazırda merkez teşkilatında 1000'e, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında ise 500'e yakın olmak üzere toplamda 1500 çalışan ile hizmet sunmaktadır. Başkanlığımızın merkez teşkilatında 8 daire başkanlığı, Türkiye'nin farklı noktalarında 18 bölge müdürlüğü ve yurt dışında 36 basın müşavirliği bulunmaktadır. İletişim Başkanlığı kuruluşundan bu yana, mülga Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün kiraladığı hizmet binalarında faaliyetlerini sürdürmüştür. Mevcut binalar fiziki açıdan yetersiz olduğu gibi kira bedelleri açısından da Başkanlık bütçesine ağır bir yük getirmektedir. Bir yandan bu maddi yükün ortadan kaldırılması, bir yandan da farklı hizmet binalarında görev yapmakta olan personelin tek çatı altında toplanarak kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Başkanlığın bir kamu binasında hizmet vermeyi sürdürmesine karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.'ÇABALAR BEYHUDE KALMAKTAN ÖTEYE GEÇEMEYECEKTİR'"17 Şubat 2020 tarihinde İletişim Başkanlığı'na hizmet binası olarak tahsisi uygun görülen bina, ne yazık ki bazı dijital mecralarda ve haberlerde gerçek dışı yorumlarla dezenformasyon konusu yapılmıştır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Daha önce FETÖ'ye aitken Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından el konularak Maliye Hazinesine devredilen bu bina, bir süreliğine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değerlendirilmiş, sonrasında da Başkanlığımızın hizmetine verilmiştir. Dolayısıyla bu bina söz konusu haber ve paylaşımlarda iddia edildiğinin aksine İletişim Başkanlığına özel olarak yeni inşa edilen ya da yüksek bedellerle kiralanan bir bina değildir. İletişim Başkanlığını yıpratmaya yönelik art niyetli çabalar beyhude kalmaktan öteye geçemeyecektir. Ülkemizin en genç kurumları arasında yer alan İletişim Başkanlığı yeni hizmet binası ile kamu kaynaklarını verimli kullanma hedefi doğrultusunda kira bedeli yükünden kurtulduğu gibi misyonuna uygun şekilde dinamik bir fiziki ortam ve kimliğe kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşlarımız ile devlet kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesinde, Türkiye algısının uluslararası kamuoyunda hak ettiği düzeye taşınmasında ve ülke markamızın geleceğinin inşasında üstlendiği önemli sorumlulukları yerine getirirken kamu kaynaklarının kullanımında verimliliği tesis etmek üzere azami hassasiyeti göstermekte; görevini milletimizin teveccühüne layık şekilde başarma gayretiyle, var gücüyle çalışmaya devam etmektedir."

Kaynak: DHA

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