İletişim Başkanı Altun: Talep gelse dahi asla kabul etmeyiz (2)
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İletişim Başkanı Altun: Talep gelse dahi asla kabul etmeyiz (2)

İletişim Başkanı Altun: Talep gelse dahi asla kabul etmeyiz (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

'ÖZÜR DİLEYİN VE YALAN SÖYLEMEYİ BIRAKIN'İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere Savunma Bakanının 'olmayan ifadeleri' üzerinden hükümetimize saldıranları üzecek bir haberimiz var.

'ÖZÜR DİLEYİN VE YALAN SÖYLEMEYİ BIRAKIN'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere Savunma Bakanının 'olmayan ifadeleri' üzerinden hükümetimize saldıranları üzecek bir haberimiz var. Başta BBC Türkçe olmak üzere bu yalanı dolaşıma sokan medya kuruluşları biz yalanlarını ortaya çıkarınca ilgili paylaşımlarını sildiler. Bu iyi, fakat… Bu yalanın peşine takılıp milletimizi yalan ve yanlış bilgilerle meşgul edenler ne olacak? Yapmayın. Bunu alışkanlık haline getirdiniz, yazıktır. Milletimize bir özür borcunuz var. Lütfen özür dileyin ve artık yalan söylemeyi bırakın" dedi. 

Altun paylaşımında ayrıca 'Cumhurbaşkanımızdan öğrenin' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs 2014 tarihli Twitter paylaşımına yer verdi. Erdoğan'ın paylaşımında, "Yalan üzerine, karalama, iftira, itham üzerine siyaset yapılmaz. Siyaset hizmetle yapılır, planla yapılır, projeyle yapılır" ifadeleri yer alıyor.

İletişim Başkanı Altun: Talep gelse dahi asla kabul etmeyiz (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İletişim Başkanı Altun: Talep gelse dahi asla kabul etmeyiz (2) - Haberler
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