İletişim Başkanı Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, bir gazetede yer alan 'AKP karıştı; Bakan Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddia edildi, Berat Albayrak ismi yeniden gündemde' başlıklı haberi paylaşarak, tepki gösterdi. Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberler le sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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