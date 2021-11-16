İLDEK, PAÜ İletişim Fakültesi Ev Sahipliğinde Denizli'de Toplandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (Habermetre) - Türkiye, KKTC ve Kırgızistan'dan üyeleri bulunan İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi, 2000 yılından itibaren düzenli olarak, her sene farklı bir üniversite bünyesinde toplanıyor. 2020 yılında Denizli'de yapılması planlanan toplantı Covid-19 Pandemisi nedeniyle önce ertelenmiş ve ardından çevrim içi ortamda yapılabilmişti. PAÜ İletişim Fakültesi'nin talebi ve konseyin onayıyla 2021 yılında planlandığı gibi yüz yüze ortamda 3 gün süren verimli bir toplantının ardından 13 Kasım'daki sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle son buldu.

Konseyin 29. toplantısına ev sahipliği yapan PAÜ İletişim Fakültesi'nde organizasyon kapsamında bir dizi etkinlik yapıldı. Açılışı Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlik, 11 Kasım Perşembe günü PAÜ İletişim Fakültesi Dekanı ve İLDEK Dönem Başkanı Prof. Dr. Ali Soylu, İLDEK Daimi Üyesi Prof. Dr. Asaf Varol ve PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Etkinlik PAÜ Müzik Eğitimi Bölümünden Prof. Dr. Fatıma Akyüzlüer ve Öğr. Gör. Birol Işıkdemir'in yer aldığı bir müzik dinletisiyle devam etti. Açılış programı kapsamında, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Başkan Yardımcısı ve 20. Milli Eğitim Şürası Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Otrar bir konuşma yaptı. İLDEK toplantısının açılışı, Dr. Öğr. Üyesi Habibe Kahvecioğlu Sarı'nın "Eskil Bir Kültüre Dokunma: Laodekia" adlı sergisinin açılışıyla son buldu.

Kapalı oturumlarına devam edilen toplantının ikinci gününde yeni iletişim fakültelerinin açılması, puan türünün değiştirilmesi, fakülte mezunlarının durumları, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artırmak gibi konular ele alındı. Buna ek olarak, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Kurumsal Akreditasyon Programının Mevcut Durumu ve Geleceği" başlıklı bir konuşma yaptı. Toplantının ikinci günü, iletişim fakültesi programlarının akreditasyonunun konuşulması, yeni İLDEK Konsey Yürütme Kurulunun seçimi ve 2022 yılında İLDEK 30. toplantının Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yapılmasının karara bağlanmasıyla son buldu.

Toplantılara katılmak üzere Denizli'ye gelen konuklar, düzenlenen akşam yemeği programlarında ağırlandı. Pamukkale Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen toplantının ilk günkü akşam yemeğine Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç ve Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen ikinci günkü akşam yemeğinde ise, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç'la birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Muzaffer Elmas da yer aldı.

Sosyal ve kültürel faaliyetlere ayrılan etkinliğin üçüncü gününde Laodikeia Antik Kenti, 2003 yılından bu yana bölgenin kazı başkanlığını yürüten deneyimli Arkeolog Prof. Dr. Celal Şimşek'in rehberliğinde gezildi. Üç gün devam eden etkinliğin öğleden sonraki ayağı, Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale Travertenleri gezisiyle son buldu.

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