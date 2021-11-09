İLDEK, Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Ev Sahipliğinde Toplanıyor

PAMUKKALE, DENİZLİ (Habermetre) - Kısa adı İLDEK olan İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi, 2000 yılından itibaren düzenli olarak, her sene farklı bir üniversite bünyesinde toplanıyor. Türkiye, KKTC ve Kırgızistan'dan üyeleri bulunan konseyin misyonu, iletişim fakültelerinin durum analizlerini yaparak yeniden yapılanmalarının esaslarını belirlemek, yeni teknolojilerin iletişim eğitimine adaptasyonunu sağlamak, fakülte mezunlarının bilgi ve becerilerini artıracak öneri mahiyetindeki kararları ilgili kurumlara aktarmak olarak açıklanıyor.

Konseyin 29. toplantısına ev sahipliği yapacak olan PAÜ İletişim Fakültesi'nde organizasyon kapsamında bir dizi etkinlikler planlandı. Açılışının Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı etkinlik, 11 Kasım Perşembe günü saat 10: 00'da PAÜ İletişim Fakültesi Dekanı ve İLDEK Dönem Başkanı Prof. Dr. Ali Soylu, İLDEK daimi üyesi Prof. Dr. Asaf Varol ve PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. PAÜ Müzik Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinin müzik dinletisinin de yer alacağı etkinlik Denizli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demirbilek, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Başkan Yardımcısı ve 20. Milli Eğitim Şurası Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Otrar'ın konuşmalarıyla devam edecek.

İLDEK toplantısı; orta öğretimdeki iletişim dersleri, iletişim fakültelerinde 7+1 modeli, iletişim eğitiminin cazip hale getirilmesi, yeni iletişim fakültelerinin açılması, iletişim fakülteleri için puan türünün değiştirilmesi, fakülte mezunlarının durumu, kadına şiddet konusunda farkındalığı artırmak gibi konuların ele alındığı toplantılarla devam edecek. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın katılımıyla akreditasyon konusunun da tartışılacağı etkinlik, 13 Kasım Cumartesi günü Laodikeia Antik Kenti ve Hierapolis-Pamukkale gezisiyle son bulacak.

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