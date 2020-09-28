İlçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı
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İlçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı

28.09.2020 21:36 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:53

Bingöl'ün Solhan ilçesini havanın kararması ile binlerce sinek basınca esnaf iş yerlerini erken kapatmak zorunda kaldı. İlçe esnafları, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını aktardı.

Solhan ilçesinde akşam havanın kararmasıyla birlikte ışıklar yanınca hem iş yerleri hem sokak lambalarının çevresini bir anda küçük binlerce sinek doldurdu. Çok miktarda sineği iş yerlerinden temizleyen esnaflar, erken kepenk indirdi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM"

Karanlık olmasıyla birlikte iş yerlerini sineklerin bastığını belirten Fatih Tütünen, "O kadar sinek baskısına uğradık ki dayanamadık. Karanlık bastığı gibi sinekler doldu ve dükkanlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.

İlçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Esnaf Mazlum Kılıç ise, "Karanlık bastırdığı gibi sinekler nerede ışık varsa girmeye başladılar. Dükkanlarımızın ışıklarını kapatmak zorunda kaldık, dükkanlara doldular" diye konuştu.

Sineklerin ilçeyi basmasının ardından vatandaşlar durumu Solhan Belediyesine bildirdi. Belediye ekipleri ilçede çalışma başlattı.

İlçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı
İlçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı
İlçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı
İlçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı
İlçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı
İlçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı
İlçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı
İlçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı
İlçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULHAMİT BİLDİK

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