İlçenin Sosyal Marketi bayramda binlerce kişiyi sevindirmeye hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlçenin Sosyal Marketi bayramda binlerce kişiyi sevindirmeye hazırlanıyor

İlçenin Sosyal Marketi bayramda binlerce kişiyi sevindirmeye hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 yılda 2 bin kişiyi giydiren kaymakamlığa ait Sosyal Market, Ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerini giydirmeye hazırlanıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 yılda 2 bin kişiyi giydiren kaymakamlığa ait Sosyal Market, Ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerini giydirmeye hazırlanıyor.

Tosya'da vatandaşların aile olarak desteklenmesi amacıyla 2 yıl önce Kaymakam Deniz Pişkin tarafından hayata geçirilen Sosyal Market, ihtiyaç sahibi vatandaşların aile olarak ayakkabı ve giysi ihtiyaçlarını karşılıyor. Kurulduğu günden bu güne kadar 2 yıllık sürede 2 bin kişiyi giydiren Sosyal Market, sık sık denetleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerinin ayakkabı ve giysi ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanan markette denetlemelerde bulundu. Hayır sahibi iş adamları tarafından sosyal markete teslim edilen etiketi çıkarılmayan 6 bin parça kıyafetin Bayramda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, marketin bayrama hazırlanması talimatını verdi.

Çift taraflı kazanım başarıya ulaştı

Sosyal Market'in alan elle veren elin birbirini görmediği güzel bir vakıf hizmeti sunduğunu belirten Kaymakam Deniz Pişkin, ihtiyacı olan vatandaşların gelip burada hem kendi ailesine hem kendine istediği şekilde kılık kıyafet ve ayakkabı alabildiğini söyledi. Marketin kurulma amacını anlatan Kaymakam Deniz Pişkin, "Sosyal Market Tosya Kaymakamlığının hayata geçirdiği sosyal hizmet çalışmalarından bir tanesi. Amacımız, vatandaşlarımızın sadece ekonomik anlamda parasal olarak desteklenmesi değil, bir yandan da kıyafet ve giysi anlamında da aile olarak desteklenmesi ve kullanılmayan kıyafet ve giysilerin bir anlamda da değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasıydı. Bu çift taraflı bir kazanımdı. ve nitekim de başarıya ulaştı" dedi.

"Vakıf sosyal market hiç boş kalmadı"

Vatandaşların Sosyal Market'in çalışmalarına duyarlılık gösterdiklerini söyleyen Kaymakam Deniz Pişkin, "Hepimizin evimizden kendimize hediye edildiği için sakladığımız tuttuğumuz ama zevkimize uymadığı için giymediğimiz kullanmadığımız yada çocuklarımızın artık büyüdüğü için üstüne başına olmayan ama yeni sayılabilecek nitelikte kıyafetlerimiz var. Hem vatandaşlarımıza bu anlamda bu fazlalıklardan kurtulma, hem de bu fazlalıklardan kurtulurken bir hayır işine vesile olma imkanı tanıdı sosyal market. Alan elle veren elin birbirini görmediği güzel bir vakıf hizmeti bu anlamda ihtiyacı olan vatandaşımız gelip burada hem kendi ailesine hem kendine istediği şekilde kılık kıyafet ve ayakkabı alabiliyor. Bu anlamda sadece kullanılmış ikinci el kıyafet değil, hiç kullanılmamış hatta etiketi üzerinde duran yeni birçok kıyafette kabul ettik. Özellikle hayırsever iş adamlarımız, yardımsever bağışçılarımız yani bu anlamda çok duyarlılar. Vakıf sosyal market hiç boş kalmadı, sürekli yeni giysiler, yeni parçalar eklene durdu. Vatandaşımızda buradaki memnuniyetini bize dolaylı yönlerden aksettiriyor" diye konuştu.

Bayramda binlerce ihtiyaç sahibini sevindirecek

Marketin Ramazan bayramında ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye hazırlandığını belirten Kaymakam Pişkin, "Şimdi de önümüz Bayram, Ramazan Bayramında her annenin her babanın çocuğuna bir bayramlık alma, bir bayramlık giydirme hevesi mutlaka vardır. Burası bunun içinde çok uygundur. Herkesi, bütün vatandaşlarımızı giysiye, kıyafete, ayakkabıya ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımızı biz buraya bekliyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak buna vesile olmaktan memnuniyet ve gurur duyuyoruz. ve bütün bağışçılarımızdan Allah razı olsun diyorum" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

İlçenin Sosyal Marketi bayramda binlerce kişiyi sevindirmeye hazırlanıyor
İlçenin Sosyal Marketi bayramda binlerce kişiyi sevindirmeye hazırlanıyor
İlçenin Sosyal Marketi bayramda binlerce kişiyi sevindirmeye hazırlanıyor
İlçenin Sosyal Marketi bayramda binlerce kişiyi sevindirmeye hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
Korona virüse yakalanan Levent Eriş yoğun bakıma alındı
Korona virüse yakalanan Levent Eriş yoğun bakıma alındı
Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı
Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Sergen Toprak Sergen
Spor Muslera Cenk Tosun Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İlçenin Sosyal Marketi bayramda binlerce kişiyi sevindirmeye hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:08:54. #1.14#

title