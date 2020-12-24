İlçedeki iki okulun bahçesinde yenileme çalışması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İlçedeki iki okulun bahçesinde yenileme çalışması yapıldı

24.12.2020 19:14 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:18
İlçedeki iki okulun bahçesinde yenileme çalışması yapıldı

Almanya Yeniceliler Derneği tarafından ilçedeki iki okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstlerini, bayrak direklerini ve tören alanlarını yenilendi.

Almanya Yeniceliler Derneği tarafından ilçedeki iki okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstlerini, bayrak direklerini ve tören alanlarını yenilendi.

Yenice Anadolu Lisesi'ndeki Atatürk anıtı ve tören alanlarında ve Ülkü İlk/Ortaokulu'ndaki Atatürk büstü, bayrak direği ve tören alanı yenilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı, Her iki okulun da modern bir Atatürk anıtına sahip olduğunu ve bu belirli gün ve haftalarla ilgili programların yapılacağı tören alanların düzenlendiğini belirtti.

Çorbacı, Almanya'daki Yeniceliler Derneği Başkanı Cevdet Koymalı olmak üzere katkı veren Celal Koymat, Orhan Buyurman, Abdullah Ören, Mustafa Onur, Coşkun Yılmaz, Yalçın Yirmibeşoğlu, Reşat Çetinkaya, Zühtü Eren, Cevdet Koymalı, Hasan İbik, Engin Çorbacı, Hakkı Çorbacı, Muharrem Doğancı, Dursun Döngel, Hüseyin Kurt ve İlkay Kocaman isimli vatandaşlara teşekkür etti. - KARABÜK

İlçedeki iki okulun bahçesinde yenileme çalışması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Coşkun Sabah Merve Dizdar Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Mbwana Samatta Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlçedeki iki okulun bahçesinde yenileme çalışması yapıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 19:28:13. #1.15#
title