İlçe Milli Eğitim Müdürü Beydilli'ye Türk Kızılay'dan bronz madalya

Türk Kızılay tarafından, kan bağışlarından dolayı Feke İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Beydilli'ye bronz madalya verildi.

Beydilli'ye madalya ve beratı, Feke Türk Kızılay temsilcileri Murat Yılmaz, Ercan Özen ve Mehmet Peker tarafından takdim edildi.

Madalyasını alan Beydilli, 11'inci kan bağışında bulundu.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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