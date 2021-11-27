İlçe Milli Eğitim Müdürü Beydilli'ye Türk Kızılay'dan bronz madalya - Haberler
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Beydilli'ye Türk Kızılay'dan bronz madalya

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
İlçe Milli Eğitim Müdürü Beydilli'ye Türk Kızılay'dan bronz madalya

Türk Kızılay tarafından, kan bağışlarından dolayı Feke İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Beydilli'ye bronz madalya verildi.

Türk Kızılay tarafından, kan bağışlarından dolayı Feke İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Beydilli'ye bronz madalya verildi.

Beydilli'ye madalya ve beratı, Feke Türk Kızılay temsilcileri Murat Yılmaz, Ercan Özen ve Mehmet Peker tarafından takdim edildi.

Madalyasını alan Beydilli, 11'inci kan bağışında bulundu.

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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