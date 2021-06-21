İlçe Kaymakamımız Sayın Fatih Gülnar, Babalar Günü Dolayısı ile Aziz Şehitlerimizin Kıymetli Babalarını Ziyaret Etti.

İlçe Kaymakamımız Sayın Fatih GÜLNAR, babalar günü dolayısı ile aziz şehitlerimizin kıymetli babalarını ziyaret ederek babalar gününü kutladı.

İlçe Kaymakamımız Sayın Fatih GÜLNAR, babalar günü dolayısı ile aziz şehitlerimizin kıymetli babalarını ziyaret ederek babalar gününü kutladı. İlçe Kaymakamımız aziz şehitlerimizin ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerinin de onların bir evladı olduğunu söyledi.

Kaynak: Habermetre