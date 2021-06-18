İLBER ORTAYLI, YAZARLIK KAMPINA KONUK OLDU

AKSARAY Valiliği ve KOP İdaresi iş birliği ile düzenlenen, 'Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı'nın ikinci gününe Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu.

AKSARAY Valiliği ve KOP İdaresi iş birliği ile düzenlenen, 'Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı'nın ikinci gününe Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu. Gençlerle buluşan Ortaylı, "Yazarlık için bu gibi kamplar çok faydalı bir girişim. Bunların sayılarının artırarak devam edilmesi ve yayılması gerekir. Türkçeyi herkes kendi öğrenecek ve geliştirecek" dedi.

Aksaray Valiliği ile Konya Ovası Projesi (KOP) iş birliği ile 16 Haziran'da başlayan kampta, Ihlara Vadisi'ndeki farklı noktalarda oluşturulacak yazarlık atölyelerinde gençler yazarlık eğitimi alıyor. Kampın ikinci gününe katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Bilgiyi temel alan ve bilgi esaslı üretimler ahlakla birleştiğinde insanlara fayda sağlamıştır. Ahlaka dayanan bir üretim mahluka da faydalı olmuştur. Her türlü tarımsal ve gıda üretimini bu çerçevede ele almamız gerekiyor. Fıtrata uygun üretmek konusunda sahip olduğumuz inanç ve geçmiş mirasımız bize rehberlik etmektedir. Mevzuat çalışmalarımızda da buna dikkat etmek zorundayız? dedi.

'YAZARLIK İÇİN GEZMEK ÇOK ÖNEMLİ'

Kampa katılan tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ise arkeolojik kazıları, gezileri ve tarih eğitiminin yazarlık için çok önemli olduğunu söyledi. Yazabilmek için ortam değişmesi gerektiğini ve yeni olan dünyayı tanımak gerektiğini aktaran Prof. Dr. Ortaylı, şunları söyledi:

"Yazarlık için bu gibi kamplar çok faydalı bir girişim. Bunların sayılarının artırarak devam edilmesi ve yayılması gerekir. Türkçeyi herkes kendi öğrenecek ve geliştirecek. Bizim millet lügat çevirmeyi de bilmiyor. Yazarlık için gezmek çok önemli, gezeceksiniz. Görmek, bir şeyi karşılaştırmak bile insanı çok açar. Bu yapılması gereken bir şey. Türkiye bunu yapmamış"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı