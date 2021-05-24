İlayda Alişan rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşka yelken mi açtı?
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İlayda Alişan rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşka yelken mi açtı?

İlayda Alişan rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşka yelken mi açtı?
Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Bu akşam yayınlanacak bölümle final yapacak olan Masumiyet dizisindeki Ela ve İlker karakterlerinin aşkı gerçek oldu. Dizinin başrol oyuncuları İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün set dışındaki yakınlığı kafalarda aşk sorusunu oluşturdu. Çiftin birlikte tatile çıkması da iddiaları güçlendirdi.

Sezona oldukça iddialı bir şekilde başlayan Masumiyet dizisi bu hafta yayınlanacak 13. bölümüyle ekranlara veda edecek. Etkileyici konusu ve güçlü kadrosu ile dikkat çeken fenomen dizinin ekran yolculuğu kısa sürse de İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın gibi genç oyuncuların arasında bağ kurmasına ve yıldızının parlamasında etkili oldu. Öte yandan dizide Ela ve İlker aşkı anlatılırken, İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün gerçek hayattaki yakınlığı ise dizi hayranlarını heyecanlandırdı.

İlayda Alişan rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşka yelken mi açtı?

İLAYDA, SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Geçtiğimiz aylarda İlayda Alişan'ın meslektaşı Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığı ancak ayrıldıkları ortaya çıktı. Genç oyuncunun, Sarı ile tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmesi ve Sarı'yı takipten çıkarması iddiaları doğruladı. Yaşanan ayrılığın ardından İlayda Alişan'ın dizide rol arkadaşı olan Serkay Tütüncü'yle aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

İlayda Alişan rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşka yelken mi açtı?

DİZİLERİ BİTİNCE TATİLE ÇIKTILAR

Aşk iddiaları ile anılan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü çiftinin rol aldıkları dizinin final yapmasının ardından tatile çıkması ise aralarından su sızmadığını kanıtlar nitelikte. Set dışında eğlenceli görüntülerini sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Deniz Işın, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'a tatillerinde eşlik ediyor. Alişan ve Tütüncü'nün dizi biter bitmez birlikte tatile çıkması aralarındaki aşk dedikodularını güçlendirdi.

İlayda Alişan rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşka yelken mi açtı?
İlayda Alişan rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşka yelken mi açtı?
İlayda Alişan rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşka yelken mi açtı?
İlayda Alişan rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşka yelken mi açtı?
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Burak Akdoğan
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İlayda Alişan rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşka yelken mi açtı? - Haberler Magazin
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