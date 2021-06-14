İlayda Alişan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
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İlayda Alişan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

İlayda Alişan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Masumiyet' dizisinde partneri Serkay Tütüncü ile çıktıkları Bodrum tatilinde el ele yakalanan İlayda Alişan, ilk kez ilişkisi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Final yapan 'Masumiyet' dizisinde iki sevgiliyi oynayan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın rolleri gerçek olmuştu. Sürekli haklarında çıkan aşk haberlerini yalanlayan çift, geçtiğimiz günlerde çıktıkları Bodrum tatilde el ele yakalanmışlardı.

Alişan, önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş turunda Snob Magazin objektiflerine takıldı. Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu, özel hayatı hakkında kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. İlayda Alişan,"İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda. Çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın" diyerek, alışverişine kaldığı yerde devam etti.

İlayda Alişan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
İlayda Alişan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
İlayda Alişan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Kaynak: Snob Magazin

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