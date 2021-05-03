İlayda Alişan ile Halit Özgür Sarı aşk mı yaşıyor?
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İlayda Alişan ile Halit Özgür Sarı aşk mı yaşıyor?

İlayda Alişan ile Halit Özgür Sarı aşk mı yaşıyor?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Masumiyet" dizisinde Ela karakterini canlandıran İlayda Alişan'ın "Kardeşlerim" dizisinin Kadir'i Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Serkan Tütüncü'nün başrollerini paylaştığı 'Masumiyet' dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle hayranlarının takdirini toplayan İlayda Alişan, (25), gönlünü "Kardeşlerim" dizisi Kadir'i Halit Özgür Sarı'ya (28) kaptırdığı konuşuluyor.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; İlayda Alişan, Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığını iddia edildi. "Şampiyon" dizide iki aşığı oynayan çiftin, birlikteliklerinin duyulmaması için sosyal medyadan birbirlerini takip etmedikleri söylendi. Çiçeği burnunda sevgililerin, görüntülenmemek için Alişan'ın yeni evinde bir araya geldikleri de iddialar arasında.

Kaynak: Snob Magazin

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