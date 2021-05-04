İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu vefatının 1. yılında dualarla anıldı
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İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu vefatının 1. yılında dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU - Haberler | Güncel

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu vefatının 1. yılında dualarla anıldı Esenler Belediyesi Ömer Döngeloğlu için anma programı düzenledi İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu vefatının 1. senesinde, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği programda anıldı.

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu vefatının 1. yılında dualarla anıldı

Esenler Belediyesi Ömer Döngeloğlu için anma programı düzenledi

İSTANBUL - İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu vefatının 1. senesinde, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği programda anıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programı, pandemi şartları nedeniyle seyircisiz yapıldı.

İslam dinini anlatmak için televizyon kanallarında yaptığı programlarla tanınan ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, vefatının 1. yılında Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen bir program ile anıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imamı Bünyamin Topçuoğlu, şair Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Döngeloğlu'nun oğlu Muhammed Döngeloğlu ve Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz katılırken, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da programa çevrim içi katıldı. Pandemi şartları nedeniyle düzenlenen anma programına seyirci ise alınmadı.

Katılımcılar, Ömer Döngeloğlu ile yaşamış oldukları hatıraları anlattı. Zaman zaman programda duygusal anların da yaşandığı görüldü. Program, Dursun Ali Erzincanlı'nın seslendirdiği '40 yaşındasın' şiirinin ardından, Bünyamin Topçuoğlu'nun yapmış olduğu dualarla sona erdi.

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu vefatının 1. yılında dualarla anıldı
İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu vefatının 1. yılında dualarla anıldı
İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu vefatının 1. yılında dualarla anıldı
İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu vefatının 1. yılında dualarla anıldı
İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu vefatının 1. yılında dualarla anıldı
İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu vefatının 1. yılında dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU

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