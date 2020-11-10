İlahiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ayengin atandı
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İlahiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ayengin atandı

10.11.2020 08:25 | Son Güncelleme: 10.11.2020 08:29
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ayengin atandı

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Tevhit Ayengin düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Tevhit Ayengin düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Baberti Külliyesi İlahiyat Fakültesi Dekanlık makamında yapılan devir teslim töreninde, İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Tevhit Ayengin yeni görevini, aynı zamanda İlahiyat Fakültesi Dekan Vekilliğini de yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'dan teslim aldı.

Gerçekleştirilen devir teslim töreninde Prof. Dr. Tevhit Ayengin'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kendisine yeni görevinde muvaffakiyetler diledi.

Dekanlık görevine başlamasından dolayı mutluluğunu dile getiren Prof. Dr. Tevhit Ayengin ise, bu kutlu görev için desteklerini esirgemeyen Rektör Coşkun'a teşekkürlerini ileterek, görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını ifade etti. - BAYBURT

İlahiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ayengin atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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