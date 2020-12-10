İlaçlarını almaya giderken, kazada ağır yaralandı
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İlaçlarını almaya giderken, kazada ağır yaralandı

10.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:25
İlaçlarını almaya giderken, kazada ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ilaçlarını almaya giden Mustafa Eş (75), yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ilaçlarını almaya giden Mustafa Eş (75), yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl- Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a giden Ufuk Avcu (22) yönetimindeki 16 KAZ 11 plakalı hafif ticari araç, ilaçlarını almak için dışarı çıkan ve yoldan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Eş'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen yaşlı adam, ağır yaralandı. Mustafa Eş'e ilk müdahaleyi, yoldan geçen sağlıkçı yaptı. Eş, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Eş'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


İlaçlarını almaya giderken, kazada ağır yaralandı
İlaçlarını almaya giderken, kazada ağır yaralandı
İlaçlarını almaya giderken, kazada ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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