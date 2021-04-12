İlaç içip uykuya dalan kadının cansız bedeni kanepede bulundu

Malatya'da sabaha karşı rahatsızlanarak ilaç alıp uykuya dalan kadının çocukları, anneleri uzun süre uyanmayınca komşulardan yardım istedi. Komşular tarafından olay yerine çağrılan ekipler kanepede yatan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşinin hastanede korona tedavisi gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.