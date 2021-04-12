İlaç içip uykuya dalan kadının cansız bedeni kanepede bulundu
Malatya'da sabaha karşı rahatsızlanarak ilaç alıp uykuya dalan kadının çocukları, anneleri uzun süre uyanmayınca komşulardan yardım istedi. Komşular tarafından olay yerine çağrılan ekipler kanepede yatan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşinin hastanede korona tedavisi gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Oğuzkaan Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında oturan 37 yaşındaki Ayşe Y. sabah rahatsızlanınca ilaç alarak uyudu. Uzun süre uyanmayan genç kadının durumundan endişe duyan çocukları komşularından yardım istedi.
EKİPLERE HABER VERDİLER
Eve gelen Ayşe Y.'nin komşuları, hareketsiz şekilde kanepede yatan genç kadının tepki vermemesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde Ayşe Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
KARANTİNASINI 5 GÜN ÖNCE TAMAMLAMIŞ
Eşinin hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü belirtilen Ayşe Y.'nin 10 günlük karantina süresini 5 gün önce tamamladığı öğrenildi. Genç kadının cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ