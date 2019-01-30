İlaç Etkisini Yitirdi, Minik Yağız 51 Kiloya Ulaştı

SAMSUN'da, iki yıl önce 'Leptin hormonu eksikliği' nedeniyle hızla kilo alarak 37 kiloya ulaşan Yağız Bekte (3), ilaçlarla 5 ayda 10 kilo verdi. Ancak 8 aydır ilaçların etki etmemesi nedeniyle minik Yağız 51 kiloya ulaştı.

Tekkeköy ilçesinde, sanayide işçi olarak çalışan Sedat (35) ve ev kadını Sevda Bekte (29) çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte'nin hızla kilo almasından şüphelenen aile, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yağız Bekte'nin 5 aylıkken yapılan tetkikler sonucunda leptin hormonu eksikliği rahatsızlığı bulunduğu belirlendi. Tedavi için doktorlar tarafından yazılan ilacın ücretini devlet karşılamayınca, aile yardım çağrısında bulundu. Ailenin bu çağırısının kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan düzenlemeler ile bir kutusu 4 bin 441 dolar olan ilacın bedeli, SGK tarafından karşılanmaya başlandı.

İLAÇ ETKİ ETMEYİNCE, 8 AYDA 24 KİLO ALDI

Kasım 2017'de 37 kiloya kadar ulaşan çocuğun tedavisi için kullanılacak ilacı devletin karşılamasıyla birlikte tedavi hızlandı. Yağız Bekte, 5 ay sonunda 10 kilo vererek 27 kiloya düştü. Destekle bile ayakta durmakta güçlük çeken Yağız Bekte, kilo vermeye başlayınca rahatlıkla hareket eder hale geldi. Yağız Bekte, tek başına yürümeye ve koşmaya başladı. Ancak yaklaşık 8 ay önce küçük çocuğa ilaç etki etmemeye başladı. Tekrar kilo almaya başlayan Yağız Bekte 51 kiloya ulaştı.

Aşırı kilosu nedeniyle çeşitli sağlık problemleri yaşayan Yağız Bekte, son olarak 10 gün önce nefes darlığı şikayetiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bronşit tanısı konan Bekte, çocuk yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

?Oğlunun tedavisinin devam ettiğini söyleyen Sedat Bekte, "Maalesef ilacın etki etmemesi üzerine oğlum yeniden kilo almaya başladı. Bu rahatsızlığı ile ilgili tedavisi devam ediyor. Bunun dışında 10 gündür bronşit nedeniyle nefes darlığı yaşıyor. Bunun için de tedavisi Yoğun Bakım Servisi'nde devam ediyor. Sağlık durumu şükür iyiye gidiyor. Tabii Yağız'ın yeniden kilo almaya başlaması bizi haliyle üzdü. Kilo vermesi aniden durdu ve yeniden kilo almaya başladı" dedi.

Yağız Bekte'yi ziyaret eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, sosyal medyadan küçük çocuğun fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşıma, 'Yağız bebeğimizin de tedavisi emin ellerde devam ediyor' yazdı.

- Samsun

Kaynak: DHA