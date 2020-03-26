İlaç belediyeden ilaçlama muhtarlardan Seferihisar Belediyesi yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Seferihisar'ın her yerinde genişletilmiş detaylı ilaçlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Mahalle ve köy muhtarlarının da desteği ile gerçekleşen dezenfekte çalışmaları muhtarlar tarafından yakından takip ediliyor. Muhtarlar köylerinde gerçekleşen ilaçlama işlemlerinde kendilerine ait ilaçlama traktörlerini ya da köylülerin traktör desteği ile belediye ekiplerine yardımcı oluyor.

Seferihisar Belediyesi ilaçlama saha amiri Mustafa Ayışık, Seferihisar'da ilaçlanmadık nokta bırakmadıklarını dezenfekte yapılacak son köy olan Orhanlı köyünden sonra tekrar aynı işlemi baştan yapacaklarını anlattı. Mustafa Ayışık "Son bir haftadır Korana virüsüne karşı ilçemizde ilaçlama çalışmalarına başladık, bugün Orhanlı köyünde sağolsun muhtarımız ve köylülerimizin desteği ile bütün köyü ilaçlayacağız, zaten böyle olmasaydı bir hafta gibi kısa bir sürede mahalleler ve köylerimizin ilaçlamasını bitiremezdik, iyi tarafından bakarsak bu imece yardımlaşmasını bu virüs bize tekrar kazandırdı, traktörü olan ilaç makinası olan vatandaşlar bize destek veriyor, bizde ilaç ve personel konusunda elimizden geldiğince destek oluyoruz, insanlar bu süre içerisinde evlerinden çıkmamaya özen göstersinler biz tüm dertlerinde tüm sorunlarında belediye olarak varız, ilaçlama çalışmalarımız tekrar başlayarak devam edecektir" dedi.

Orhanlı Köy Muhtarı Birgül Bozkurt, dezenfekte işleminden memnuniyet duyarken " Tüm çalışanlarla birlikte Seferihisar Belediyesine teşekkür ediyorum, İsmail başkanımız bize dezenfekte ilacı göndermiş bizde köyde motoru ilaç makinası olan vatandaşlarımızdan rica ettik hepsi köyümüzü dezenfekte yapmak için cansiperane koşturdular, inşallah bu virüs yok olup gider" dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Dezenfekte edilmeyen yer kalmaması ve bunun tekrar tekrar yapılması için çalışmalarımız, iş birliğimiz sürüyor. Merkez mahallerimiz dışında kalan köylerimizde muhtarlarımızdan oldukça fazla destek alıyoruz,herkes üzerine düşen görevi yapıyor, Seferihisar olarak bugünleri hep birlikte aşacağız" dedi.

Seferihisar Belediyesi tarafından koronavirüse karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları ilçe genelinde periyodik olarak tekrarlar ile durmadan devam edecek.

Kaynak: Bültenler