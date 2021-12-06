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İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde annesine ilaç almak için eczaneye giden genç kadın, dönüşte anne ve babasını kanlar içinde cansız vaziyette yatarken buldu. Baba Osman Hoşça'nın elindeki ateşli silahla önce eşi Fatma Hoşça'yı göğsünden vurduğu, sonra da kendi göğsüne dayadığı silahla intihar ettiği düşünülüyor.

Ağlıboğaz Mahallesi Ağlıboğaz Caddesi üzerinde Hoşka Ailesinin müstakil evinde yaşanan olayda Özlem Hoşça annesinin tedavisi için göz damlası almak üzere eczaneye gitti. Hoşca, eczaneden annesinin ilacını alarak döndüğü baba evinde annesi Fatma Hoşça (55) ve babası Osman Hoşça'yı (76) kanlar içinde yerde cansız vaziyette yatarken buldu.

Olay yerinde sinir krizi geçiren Özlem Hoşça'yı komşuları sakinleştirmeye çalışırken, hemen emniyet ve sağlık görevlilerine haber verildi. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile olay yerinde savcı ve polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.

İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu

İddialara göre; baba Osman Hoşça'nın elindeki ateşli silahla önce eşi Fatma Hoşça'yı göğsünden vurduğu, sonra da kendi göğsüne dayadığı silahla intihar ettiği öğrenildi. Hoşça çiftinin kesin ölüm nedeninin savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından belirleneceği kaydedildi.

İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu

Öte yandan Fatma ve Osman Hoşça çiftinin cenazeleri olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından önce Kozan Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken Hoşça çiftinin komşuları, kendilerini çok iyi bir aile olarak tanıdıklarını belirterek cinayetin şokunu yaşadıklarını söylediler.

İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu

İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu

İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu

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Yorumlar (1)
polat tataroğlu:Kızlarına yük olmamak için mi bunu yaptılar acaba?. Çok üzücü bir olay. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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