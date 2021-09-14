Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yeni hizmet binası açıldı - Haberler
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Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yeni hizmet binası açıldı

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yeni hizmet binası açıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İstanbul'da yaklaşık 15 gündür Kovid-19'la ilgili sayısal anlamda bir artış olmamakla birlikte özellikle Anadolu'daki bazı şehirlerdeki yüksekliğin İstanbul'a da bir süre sonra yansıyacağını öngörsek de inşallah bu yükselmeyi yaşamayız." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İstanbul'da yaklaşık 15 gündür Kovid-19'la ilgili sayısal anlamda bir artış olmamakla birlikte özellikle Anadolu'daki bazı şehirlerdeki yüksekliğin İstanbul'a da bir süre sonra yansıyacağını öngörsek de inşallah bu yükselmeyi yaşamayız." dedi.

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yeni hizmet binasının açılışında konuşan Memişoğlu, salgın sürecinde dünyada örneği olmayan bir filyasyon çalışması yürütüldüğünü ve salgın boyunca çok iyi sağlık hizmeti sunulduğunu dile getirerek, İstanbul'da salgın süresince 8 hastane ve yaklaşık 8 bin yatağın sadece fiziki anlamda değil, hizmeti sunabilir altyapısı ve insan gücüyle açıldığını belirtti.

Kovid-19 salgınının bitmediğine değinen Memişoğlu, şunları söyledi:

"Mücadelede aşılamayla büyük bir avantaj elde etmiş olsak da halen salgında tedbirlerimizi almak, kişisel korunmaya, hijyene, maskeye dikkat etmek zorundayız. En önemlisi de aşı olmak durumundayız. Elimizde başka silah yok. Kişisel hijyen, kurallara uymak ve aşıdan başka şansımız yok. İstanbul'da yaklaşık 15 gündür Kovid-19'la ilgili sayısal anlamda bir artış olmamakla birlikte özellikle Anadolu'daki bazı şehirlerdeki yüksekliğin İstanbul'a da bir süre sonra yansıyacağını öngörsek de inşallah bu yükselmeyi yaşamayız. Yaşasak da sağlık sistemimiz insanlarımız ve altyapımızla bunu yönetebilir haldeyiz. Ama biz insanların hasta olmasını, yoğun bakıma yatmasını, ölmesini istemiyoruz. Bunun için insanların aşı olmalarını istiyoruz. Aşı olmak istemeyenleri de iknayla, bilgilendirerek aşı olmalarını sağlatacağız. Herkesin özgür iradesiyle karar vereceği bir husustur bu, ama şu net; aşı yoğun bakımı da ölüm oranlarını da 10'da 9 oranında azaltıyor. Bu ispatlanmış bir şey. Birkaç kişinin spekülatif veya yönlendirmesiyle hareket etmemesini toplumumuzdan bekliyoruz."

Kemal Memişoğlu, diş hizmetlerine ilişkin bilgi verirken, 2019'da yaklaşık 6,5 milyon kişiye 8,5 milyon kez poliklinikte hizmet sunulduğunu kaydederek, "Maalesef Kovid-19 dolayısıyla 2020 senesinde yaklaşık yarı oranında azaldı. Salgınla mücadelede belli bir başarı elde ettikten sonra artık insanlarımız diş hizmetlerine kavuşur hale geldi. Bekleyen, ötelenmiş bir sağlık hizmetini yönetebilmek durumundayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Açılışa, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri 2 No'lu Başkanı Prof. Dr. Kamil Özdil, Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Bilgehan Doğru ve merkez çalışanları katıldı.

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yeni hizmet binası açıldı

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yeni hizmet binası açıldı

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yeni hizmet binası açıldı

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yeni hizmet binası açıldı

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yeni hizmet binası açıldı

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yeni hizmet binası açıldı

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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