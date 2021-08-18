İl Sağlık Müdürü Benli; yöneticilerle bir araya geldi
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İl Sağlık Müdürü Benli; yöneticilerle bir araya geldi

İl Sağlık Müdürü Benli; yöneticilerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Geriatri Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanışma ve kaynaşma etkinliğinde İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, başkanlar başta olmak üzere tüm sağlık yöneticileriyle bir araya geldi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Geriatri Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanışma ve kaynaşma etkinliğinde İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, başkanlar başta olmak üzere tüm sağlık yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada birlik beraberlik ruhunun altını çizen Benli; "Yaklaşık 2 yıldır hep birlikte tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz. Pandemi, sağlıktan sosyal yaşama kadar her alanda dünyayı yeniden dizayn eder duruma geldi. Bizler de bu dönemde son derece zorluklar içerisinde olmamıza rağmen, büyük başarılara imza attık. Türkiye'de ve şehrimizde sağlıktaki dönüşüm, değişim geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde dünya standartlarının üzerinde bir noktaya gelmiştir. Tüm bunlar; 'Her Zaman Birlikte Başaracağız' düsturuyla yola çıkarak, birlik ve beraberlik ruhuyla, en başta sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşmiş ve bizi bugün gurur duyacağımız bir sağlık sisteminin parçası kılmıştır. Bir başarıdan söz edilecekse bu hepimizin olacaktır. Aidiyet duygusu, ekip ruhu, kurumsal varlık ve birliğin temel unsurlarındandır. İşimiz, bizim var oluş alanlarınızdan biridir. Hem kendimize hem işimize hem de ait olduğumuz ekibe saygı duymak durumundayız. İnsan yapısal olarak bir aileye, bir çevreye, bir gruba ait olmak ister. Ekip çalışmalarının en güzel yanı; bu aidiyetlik ve beraber başardık duygusunu yaşatmasıdır. Sağlıklı iletişim değerli. Bu konuda yapılan araştırmalar ortada; iş hayatında başarının yüzde 85'i doğru iletişim, kusurların yüzde 75'i iletişim eksikliği, iş hayatında kayıpların yüzde 80'i ise kötü iletişimden kaynaklanıyor. Bu konuda başarılı olmanın temel kuralının ise saygı ve sevgi temelli bir yaklaşım olduğu açıkça ortadadır. Bir diğer konu ise birlik ve beraberlik gücümüzdür. Unutmayalım ki; birleşmek başlangıç, birliği sürdürmek gelişme, birlikte çalışmak ise başarıdır. 'Sizler birbirinizden ayrılırsanız hepinizi ok gibi birer birer kırıp parçalarlar; fakat birlik olursanız sizi hiçbir kuvvet kıramaz' diyerek birlik ve beraberliğin önemini Oğuz Kağan net bir biçimde ortaya koymuştur. Ekip ruhuna sahip, iletişim becerisi yüksek, birlik beraberlik duygusuyla hareket ederek aşamayacağımız hiçbir engelin olmayacağına olan inancımla sizlere bir kez daha hayırlı olsun diyor, görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

İl Sağlık Müdürü Benli'nin konuşmasının ardından toplantı, başkanlar ve sağlık yöneticileri söz alarak hayırlı olsun dilek ve temennilerini paylaşmasıyla son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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