İl Sağlık Müdürlüğünden selzedeler için mobil sağlık ekibi

27.08.2019 19:32

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Doğal afetten daha çok etkilenen mahallelerde gerekli sağlık taramalarının ve kapsamlı sağlık eğitimlerinin verilmesi amacıyla halk sağlığı uzmanı tabip, pratisyen tabip, ebe ve sağlık memurundan oluşan mobil sağlık ekibi oluşturulmuştur" dedi.



Oruç, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde yaşanan sel afeti sonrası afet bölgesinde yer alan mahallerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi



"Sulardan numune alındı"



Yaşanan afet neticesinde ilçe genelindeki bazı mahallelerde su kesintilerinin olduğu, sularda kısmi fiziksel bulanıklık olduğu ve bazı şebeke uç noktalarında yeterli düzeyde serbest klor olmadığının tespit edildiğini kaydeden Oruç, "Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Birimi ve İlçe Sağlık Müdürlüklerimizin koordineli çalışmasıyla SASKİ ve ilgili belediyelerle irtibata geçilerek ortak bir çalışma yürütülmüş, sel baskını sonrası ilçe merkezine ve mahallelere su akışı sağlanamadığından dolayı acil önlem olarak SASKİ Genel Müdürlüğüne ait temiz içme suyu tankerleri ile su nakline başlanmıştır. Dolum noktalarında tankerlerin klor ölçümleri plakaları baz alınarak yapılmış, gerekli klor seviyeleri belirlenmiş, tespit edilen bölgelerde su depolama alanlarının süper klorlama işlemiyle temizlenme süreci takip edilmiş, tüm bu çalışmalar boyunca hem depolardan hem verilen sulardan numune alınarak süreç yakından takip edilmiştir" diye konuştu.



"Gerekli sağlık taramaları yapıldı"



Mevcut durumda halen tankerle yapılan sağlıklı içme ve kullanma suyu transferinin yakından takip edildiğini de ifade eden Oruç, şunları kaydetti:



"Şebeke hattının sağlam olduğu ve su akışının devam ettiği bölgelerde bakiye klor seviyeleri düzenli olarak izlenmekte ve gerekli kontrol numuneleri gönderilmektedir. Akut bağırsak enfeksiyonu sürveyansına karşı yapılan çalışmalara ve halka yönelik bilgilendirici duyurulara devam edilmektedir. Ayrıca doğal afetten daha çok etkilenen mahallelerde gerekli sağlık taramalarının ve kapsamlı sağlık eğitimlerinin verilmesi amacıyla halk sağlığı uzmanı, tabip, pratisyen tabip, ebe ve sağlık memurundan oluşan mobil sağlık ekibi oluşturulmuştur. Yaşanan sel afeti sonrasında meydana gelen organik kirlenmenin ve kalıntıların bertaraf edilmesi amacıyla ilgili kurumlarla irtibata geçilmiş ve süreç takibe alınmıştır. Sel sularının çekilmesi sonrası yaşanabilecek fare, sıçan vb. kemirici istilası, akrep, yılan gibi canlıların ortaya çıkması ve özellikle sivrisinek vb. haşerelerin artışı hususlarında gerekli vektör mücadelesi ve ilaçlama çalışmaları için ilgili paydaş kurumlarla irtibata geçilmiştir. Bu hususlarda mobil sağlık ekipleri tarafından da vatandaşlara yönelik eğitim verilmektedir." - SAMSUN

Kaynak: İHA