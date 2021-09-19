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İl protokolünden şehit ve gaziler derneğine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İl protokolünden şehit ve gaziler derneğine ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman şubesini ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman şubesini ziyaret etti.

Şehit ve Gaziler Derneklerini ziyarette Vali Mahmut Çuhadar'a Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Feyzullah Karaaslan, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Okutan tarafından karşılanan Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, Türk Kahramanlığının yaşayan abideleri gazilerle sohbet ederek derneğin çalışmaları hakkında Başkan Ahmet Okutan'dan bilgi aldı.

Buradaki ziyaretin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolü, TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi ve dernek üyeleri tarafından kapıda karşılandı. Ziyarette şehit aileleriyle sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, derneğin çalışmaları hakkında Dernek Başkanı Hacı Erdengi'den bilgi aldı.

Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Mahmut Çuhadar, "Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Milletimizin birlik ve bütünlüğü ile aziz vatan toprakları için can veren kahraman şehitlerimize ve gazilerimize her zaman şükran borçluyuz. Şehitlerimizin kıymetli emanetlerine ve gazilerimize devletimizin gönül kapıları sonuna kadar açıktır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin anılarının canlı tutulduğu bu duygu dolu ortamda, kıymetli şehit ailelerimizle ve kahraman gazilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi'de her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ederek yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar'ın ve il protokolünün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

İl protokolünden şehit ve gaziler derneğine ziyaret

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Haber: İl protokolünden şehit ve gaziler derneğine ziyaret - Haberler
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