İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Görüşüldü

İçişleri Bakanlığının Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar, önlemler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve...

İçişleri Bakanlığının Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar, önlemler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve yapılacak denetimlerin görüşüldüğü İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

Deniz Polis Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, kurul üyesi kurum müdürleri ve STK'lar katıldı.

Toplantıda; Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mücella Ulus tarafından İçişleri Bakanlığının Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında izlenecek çalışma planı hakkında sunum yapılarak kurul üyeleri bilgilendirildi.

Ardından Halk Sağlığı Başkan V. Uzm. Dr. Aslı Okan tarafından ilimiz genelindeki koronavirüs ile mücadele sürecinde son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler, pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Koronavirüse karşı hep birlikte mücadele edilirse başarıya ulaşılabileceğini belirten Vali İlhami AKTAŞ, "Çanakkaleli vatandaşlarımız koronavirüse karşı topyekün bir mücadele örneği sergilediler. Bu normalleşme sürecinde de temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarsak çok daha başarılı olabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Ayrıca toplantıda; koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları değerlendirilirken, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantı; görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre