İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Görüşüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Görüşüldü

İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Görüşüldü
Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakanlığının Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar, önlemler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve...

İçişleri Bakanlığının Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar, önlemler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve yapılacak denetimlerin görüşüldüğü İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

Deniz Polis Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, kurul üyesi kurum müdürleri ve STK'lar katıldı.

Toplantıda; Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mücella Ulus tarafından İçişleri Bakanlığının Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında izlenecek çalışma planı hakkında sunum yapılarak kurul üyeleri bilgilendirildi.

Ardından Halk Sağlığı Başkan V. Uzm. Dr. Aslı Okan tarafından ilimiz genelindeki koronavirüs ile mücadele sürecinde son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler, pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Koronavirüse karşı hep birlikte mücadele edilirse başarıya ulaşılabileceğini belirten Vali İlhami AKTAŞ, "Çanakkaleli vatandaşlarımız koronavirüse karşı topyekün bir mücadele örneği sergilediler. Bu normalleşme sürecinde de temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarsak çok daha başarılı olabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Ayrıca toplantıda; koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları değerlendirilirken, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantı; görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fatma Şahin Hasan Polatkan Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Müge Anlı Demet Evgar Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Görüşüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 15:17:32. #1.16#

title