İl Pandemi Kurulu Valimiz Sayın Mehmet Makas Başkanlığında Toplandı

İl Pandemi Kurulu toplantısı, Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve kurul üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

İl Pandemi Kurulu toplantısı, Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve kurul üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalara yönelik kurula sunum eşliğinde bilgi verildi.

İl genelinde koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları ile vatandaşlarımızın tedbirlere uymaları sonucu vaka sayılarında ki düşme eğiliminin devam ettiğine değinen Sayın Valimiz, bu düşüşün devam etmesi için hep birlikte hareket edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Bu nedenle büyük fedakarlıklarla elde edilen bu kazanımların heba olmaması ve vaka sayılarının daha da düşmesi için rehavete kapılmadan ilgili personellerimiz tarafından filyasyon, izolasyon, denetim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin aynı hassasiyetle sürdürülmesinin, bununla birlikte gerek esnaflarımızın ve gerekse de tüm vatandaşlarımızın belirlenen tüm kurallara aynı titizlikle uymasının önemini belirtti.

Bu salgının bir an önce hayatımızdan çıkartılması ve normal yaşantıya en kısa sürede dönülmesi için aşılamanın çok önemli olduğuna da vurgu yapan Sayın Valimiz, aşı sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Habermetre