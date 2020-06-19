İl Özel İdaresi, köy yol yapım çalışmalarını sürdürüyor Kırşehir İl Özel İdaresi, köylerde yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Kırşehir İl Özel İdaresi, köylerde yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, köylerde yapılan çalışmalarla birlikte vatandaşların şehre gidiş gelişlerinde sorun yaşanmamasının amaçlandığını söyledi.

Yılmaz, açıklamasında; "İl Özel İdaresi 2020 yılı çalışma programları kapsamında yer alan Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Mucur ve Kaman ilçesi köyleri köy içi yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz, 2020 yılı yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında; vatandaşların daha rahat ve sorunsuz kullanımı için köy içi yol yapım bakım ve onarım, stabilize yapım çalışmalarına devam ediyor"dedi.

Yol yapım çalışmalarının belirlenen programlar kapsamında yapılmakta olduğunu anlatan Yılmaz, "Planlı ve programlı bir şekilde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam etmekteyiz. 2020 yılı yol bakım-onarım ve yapım işlerimiz planladığımız şekilde ekiplerimizin yoğun gayretiyle devam ediyor. Bu kapsamında alt yapı çalışmaları tamamlanan Kaman Yeniköy-Hirfanlı arası 9 km 1.kat asfalt yol yapım çalışmamız, Kaman ilçesi İsahocalı 5 kilometre 1.kat asfalt yol yapım çalışmamız devam etmekte diğer taraftan köy yollarımızın bakım,onarım ve yama çalışmalarında büyük önem veriyoruz. Amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yol konusunda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmaktır. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA