İl Müftüsü Güven'in görev süresi doldu

6 yıldır İl Müftüsü olarak görev yapan Prof. Dr. Şahin Güven'in görev süresi doldu.

6 yıldır İl Müftüsü olarak görev yapan Prof. Dr. Şahin Güven'in görev süresi doldu. Kayserililerden helallik isteyen Güven, "Her başlangıcın bir bitişi vardır" dedi.

İl Müftülüğünde düzenlediği basın toplantısında konuşan Güven, "6 yıl önce 15 Temmuz 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile başlayan il müftülüğü görevimiz 6 yılla birlikte doldu ve bugün itibariyle görevimden ayrılıyorum. Daha doğrusu benim asli görevim olan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevime tekrar geri dönüyorum. 6 yıl önce buraya hizmet etmek için geldik. 6 yıldır hem Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak hem de Kayseri İl Müftülüğü olarak Kayseri'mize hizmet ettik. Kayseri'ye hizmet etmekten onur duydum. Çalışmalarımıza Kayseri halkımızın destek verdi. En önemli desteği de basın mensuplarımız verdi. Halkımız ile aramızda iyi bir iletişim ağı oluşmuş oldu" dedi.

"Her başlangıcın bir bitişi vardır" diyen Güven, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da il müftüleri 5+1, 6 yıl görev yaptıktan sonra ya başka bir şehre gider ya da yurtdışına müşavir olarak giderler. Diyanet İşleri Başkanımız da bana 'İstanbul dahil olmak üzere hangi ili istiyorsan orada görev yapabilirsin, seni oraya gönderelim' dediler. Benim şuan itibariyle kendi özel ailevi sebeplerimden dolayı Kayseri'den ayrılma imkanım yoktu. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ettim. Yurtdışına diyanet işleri ateşesi ve müşaviri olarak göndermek istediler. O da benim için onurdu. Ona da gidecek bir durumum yoktu. Onun için ilmi hayatıma yeniden dönüyorum. Burada tabi ki müftülük hizmetleri durmayacak. Bizden sonra gelen arkadaşımız hayırlısı ile güzel hizmetler yürütecek. 6 yıllık süreçte karşılıklı olarak burada çalışmalar yaptık. Onun için Cuma namazının vaazında da halkımızdan helallik diledim. Yine Kayseri'deyiz ve yine insanlarımızı ziyaret edeceğiz ama bu sefer ilahiyat fakültesinde öğretim görevlisi olarak bunlar gerçekleşecek. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte hem Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi hem de İl Müftülüğü olarak daha iyi çalışmalara imza atılacağına inancım tamdır. Yüce Mevla'ya emanet olun" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı