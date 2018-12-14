İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven: "Şuana Kadar 3 Bin 348 Kişi Hac Kaydı Yaptırdı"

Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven bugün itibariyle hac kaydı yaptıran vatandaşların sayısının 3 bin 348 kişi olduğunu belirterek kayıtların bugün gece 23: 59'a kadar internet ortamından da yapılacağını ifade etti.

Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, 8 ile 14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Hac Kayıtları hakkında bilgi verdi. 2019 yılı Hac kayıtları müracaatlarının bugün 17: 00'a kadar müftülüklere yapılabileceğini söyleyen İl Müftüsü Güven, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2019 yılı Hac kayıtları müracaatları bugün fiili olarak sona erecektir. Bu sebeple vatandaşlarımızın bugün saat17: 00'a kadar müftülüklere ya da gece 23: 59'a kadar internet ortamından müracaat etmeleri mümkündür. Bizler Diyanet işleri Başkanlığı olarak her yıl hac organizasyonunu aylar öncesinden başlatıyoruz. Bu organizasyon çerçevesinde geçen hafta başlamış olan müracaatlarımız 14 Aralık Cuma günü itibariyle sona eriyor. Ancak daha önceki yıllarda müracaat etmiş olanlar herhangi bir işleme gerek kalmadan Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından kayıtları yenilenmektedir" dedi.

"Sonuçlar 28 Aralık Cuma günü açıklanacak"

Hac kayıtlarının bittikten sonra 28 Aralık Cuma günü Ankara'da Noter huzurunda kurularla belirleneceğini vurgulayan İl Müftüsü Şahin Güven, "Gidenlerin sayısında artma veya azalma durumunda ise daha sonra müftülüklerimize müracaat ederek bu değişiklikleri gerçekleştirebilmektedirler. Hac kayıtlarımız bittikten sonra ilk olarak 28 Aralık Cuma günü saat 15: 00'da Ankara'da Noter huzurunda kuralar çekilecektir. 2019 yılında Hacca gitmeye hak kazananlar ilan edilecektir. Her yıl olduğu gibi bu yılda Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2 tip konaklama türü vardır. Biri otel tercihli, diğeri ise oda tercihlidir. Hacca gitmek isteyen kardeşlerimiz hangisini tercih ediyorlarsa ona göre müracaat yapmaktadırlar" diye konuştu.

"İlk Hac kafilesi 4 Temmuz'da yola çıkacak"

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Hacca gitmek isteyen vatandaşların bir an önce kayıtlarını yaptırması gerektiğini belirterek: "İlk Hac kafilesi şuanda belirlenen tarihlere göre 4 Temmuz'da başlayıp 5 Ağustos'a kadar devam edecektir. Bu yıl da Hac ücretleri Sudi Arabistan Riyali üzerinden gerçekleştirilecektir. Şuan da Kayseri'mizden daha önceki yıllarla birlikte 46 binin üzerinde bir hacı adayımız bulunmaktadır. Bugün itibariyle 3 bin 348 Hacı adayımız bizlere bu yıl için kayıtlarını yaptırmışlardır. İnşallah bundan sonra ki süreçte daha önce kayıt yaptıranlarla yeni kayıt yaptıranlar kuralar da her yıl kendilerine uygun bir şekilde kuraya tabi tutulacaklardır. Hacca gitmek isteyen kardeşlerimizin biran önce kayıtlarını yaptırmalarını, Hac kurasında çıkan Müslüman kardeşlerimizin de Haclarının kabul olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ