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İl Müdürü Demirel'e iade-i ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İl Müdürü Demirel'e iade-i ziyaret

Önceki dönemlerde Bilecik Vali Yardımcılığı yapan Rahmi Köse, Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Hayri Demirel'e iade-i ziyarette bulundu.

BİLECİK (İHA) - Önceki dönemlerde Bilecik Vali Yardımcılığı yapan Rahmi Köse, Bilecik Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürü Mehmet Hayri Demirel'e iade-i ziyarette bulundu.

AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Bilecik'te Vali Yardımcısı olarak görevli iken Bursa Yenişehir İlçe Kaymakamlığına atanan Rahmi Köse'yi makamında ağırladı. AFAD personelinin de yer aldığı görüşmede Kaymakam Rahmi Köse, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

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