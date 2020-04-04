İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta buluştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta buluştu - Haber
Celalettin Ekinci, Kayseri, Ekinci

İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta buluştu

İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta buluştu 81 öğretmen tarafından her gün bin 800 öğrenciye dersler görüntülü olarak veriliyor Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: "Her türlü teknoloji ile öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz" Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü...

04.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:35
İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta buluştu

İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta buluştu

81 öğretmen tarafından her gün bin 800 öğrenciye dersler görüntülü olarak veriliyor

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: "Her türlü teknoloji ile öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz"

KAYSERİ - Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime devam eden Kadir Has Ortaokulu öğrencileri ile görüntülü olarak konuştu. Öğretmenlerin her gün okulda bulunan bin 800 öğrenciye ulaştığı uzaktan eğitime katılan Ekinci, "Her türlü teknoloji ile öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Öğrencilere görüntülü olarak süreç ile ilgili bilgiler veren İl Milli Müdürü Celalettin Ekinci, "Bu durumlar tarihin tozlu sayfalarında bir daha anmak istemeyeceğimiz günler olarak kalacak. Bu zor bir süreç ve bu süreçte en önemli şey izolasyon, mümkün olduğu kadar evde kalmak mümkün olduğu kadar. Özellikle hastalık belirtisi hiç göstermeyen genç arkadaşlarımızın, taşıyıcı olma özelliği ile virüsü yayma potansiyelini en aza düşürmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki devletimiz özelikle iki şey üzerinde duruyor. Bir tanesi 65 yaş üzeri büyüklerimizin bu hastalığı kapmamaları çünkü çok çabuk etkileniyorlar bu hastalıktan. Bir de gençlerin ben hasta olmam düşüncesi ile çok rahat davranmaları ve hiçbir hastalık belirtisi göstermeden bu hastalığı yaymaları. Dolayısıyla istemeden çevreye zarar vermeleri. Bir kesime daha yasak geldi biliyorsunuz 20 yaş ve altındaki gençlerimize de sokağa çıkma yasağı geldi. Buna harfiyen uymamız gerekiyor. Dört duvar arasında zor arkadaşlar. Ben hepinizi anlıyorum. Hepimiz bunalıyoruz ve hayat tarzımızı değiştirdik. Evde olduğumuz zaman dilimini en iyi nasıl geçirebiliriz ve sizin için ne kadar faydalı olabiliriz bunun planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz her türlü teknolojik imkanı kullanarak size ulaşmaya çalışıyoruz ve eğitim öğretim faaliyetini devam ettirme gayretindeyiz" dedi.

Hedeflerinin öğrencilerin eğitimlerine aralıksız devam etmesi olduğunu söyleyen Kadir Has Ortaokulu Müdürü Erdem Sarıaslan ise, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen uzak eğitim çalışması içerisinde Kadir Has Ortaokulu olarak bin 800 öğrencimizle beraber, öğretmenlerimizle yaptığımız plan doğrultusunda öğretmenlerimizin öğrencilerimize günlük ulaşarak bu zorlu süreçte onlara destek olması noktasında psikolojik olarak desteklemekti ilk hedefimiz. Bu hedefimiz gerçekleştikten sonra, öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmamaları adına yaptığımız çalışmaları günlük planlayarak, kendilerine sunduk. Bütün öğretmenlerimiz günlük olarak uzaktan eğitim çalışması noktasında öğrencilerimize ulaşarak, Milli Eğitim Bakanlığının kazanımları noktasında da destekliyor ve gönderilen ödevleri çözmelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarıaslan, 81 öğretmen ile bin 800 öğrenciye her gün ulaştıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ara tatille beraber başlayan uzaktan eğitim çalışmasıyla 3. haftayı tamamlamış bulunmaktayız. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tatil süreci ile beraber başladığında biz de ilerleyen süreci az çok tahmin ederek, hemen gerekli tedbirleri aldık. Bin 800 öğrenciye öğretmenlerimizle her gün ulaşıyoruz ve bu programımızı biz iki haftadır yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Okul kadromuzda bulunan 81 öğretmenim de gönüllü olarak bu çalışmaların içerisindeler. Biz bu süreçte Kadir Has Ortaokulu olarak öğrencilerimize ve velilerimize, her zaman söylediğimiz gibi evde kalmalarını ve zorunlu olmadıkça çıkılmaması gerektiğini her zaman belirtiyoruz. Bu günlerin geçeceğini ve sağlıklı günlerin geleceğini hepimiz umut ediyoruz. Bu dönemde gerçekten özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına da çok teşekkür ediyor, herkesin evde kalması çağrısında bulunuyoruz.

İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta buluştu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta buluştu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ Haber
Yasağa uymayan 20 yaş altı iki gence ceza! İşte ödeyecekleri meblağ
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haber
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi Haber
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haber
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü Haber
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haber
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Yaşar Şeyma Subaşı Levent Dörter İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Instagram Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle telekonferansta buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 16:55:28. #1.15#
title