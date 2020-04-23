İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci: "Kayseri'nin çocukları bayramlarını doya doya yaşayacak"
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Celalettin Ekinci, 23 Nisan, Kayseri, Güncel, Haber

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci: "Kayseri'nin çocukları bayramlarını doya doya yaşayacak"

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk koyma töreninde konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Kayseri'nin çocukları bayramlarını doya doya yaşayacak" dedi.

23.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:48
İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci:

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk koyma töreninde konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Kayseri'nin çocukları bayramlarını doya doya yaşayacak" dedi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Bu sene çocukların 23 Nisan'ı buruk ama gönüllerinde doya doya yaşayacaklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Ulusal egemenliğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın, aynı güne hediye edilmiş bayramını bugün kutluyoruz. Tabi biraz da buruk kutluyoruz. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu salgın nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sosyal mesafeye uyarak Çelenk koyduk ama şunu ifade edebilirim ki, belik sokaklarda belki de evlerimizde bayram yapamıyoruz ama gönüllerimizde ve evlerimizde doya doya bayram yapıyoruz. Kayseri'nin çocukları bugün 23 Nisan'ı doya doya yaşayacaklar. Bütün pencerelerimiz bayraklarla ve Atatürk resimleri ile süslendi. Televizyonlarımızda bakanlığımızın hazırladığı program sabahtan akşama kadar devam edecek. Bizim de Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her sene yapılan programın ev versiyonu var. Bütün çocuklarımızı saat 13.30'da Kayserimizde birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak kanallarımız aynı anda yayınlayacaklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın kutlu olmasını diliyorum. Bundan sonra sokaklarda ve okullarda yapmayı diliyorum. Yarın Ramazan ayına gireceğiz ve Ramazan ayının da tüm dünyada üzerimizde olan bu musibetten kurtulmamıza vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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