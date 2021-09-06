İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ BÜLENT ALTINTAŞ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ ÖZEL ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLDULAR

Bursa'da ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başladı.

Bursa'da ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başladı. Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, özel çocukların heyecanına ortak oldu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da 2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm kademeleriyle yüz yüze eğitime başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, AK Parti İl Başkanvekili Kamil Bayramiç ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret ederek eğitim öğretimin ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadılar. Protokol, okulun seramik, tarım, mobilya ve iç mekan tasarım atölyelerini ziyaret ederek öğrencilerin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Öğrencilere dijital saat hediye eden Başkan Alinur Aktaş'a özel çocuklar tarafından hazırlanan çiçek takdim edildi.

Kaynak: Habermetre